Im Pößnecker Stadtbad wird die Not zur Tugend gemacht

Bahnen im Wasser zu ziehen oder ausgiebig saunieren zu gehen ist aufgrund der Corona-Pandemie derzeit nicht möglich, Hallenbäder sind wie die meisten öffentlichen Einrichtungen in Thüringen geschlossen. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Im Pößnecker Stadtbad hat man deshalb aus der Not eine Tugend gemacht und die jährlichen Wartungsarbeiten, die üblicherweise in den besucherschwächeren Sommermonaten durchgeführt werden, nach vorne gezogen. „Wir haben uns überlegt, die Schließzeit jetzt zu nutzen. Dafür wird das Bad in diesem Jahr im Sommer nicht geschlossen“, erklärt Sebastian Schröter, stellvertretender Badleiter.

Einzige Schwierigkeit dieses Plans sei gewesen, kurzfristig Firmen zu finden, welche die angedachten Arbeiten durchführen können. „Das hat aber geklappt“, sagt Sebastian Schröter. Und so wird seit dem 19. März Hand im Stadtbad angelegt.

Wartung und Reinigung

Sebastian Schröter, stellvertretender Badleiter, an der Schlammwasseraufbereitungsanlage. Foto: Theresa Wahl

Neben 15 Mitarbeitern des Stadtbades, die abwechselnd bei verschiedenen Arbeiten vor Ort mit anpacken, waren acht verschiedene Firmen in den vergangenen Tagen zugange.

Gemeinsam wurde die Vorhabensliste Stück für Stück abgearbeitet. So wurde unter anderem die Lüftungs- und Heizungsanlage, die Wasseraufbereitungsanlage sowie die Schlammwasseraufbereitungsanlage, ebenso wie das Blockheizkraftwerk gewartet.

Darüber hinaus wurden gründliche Reinigungsarbeiten vorgenommen, die in dieser Form nur während der Schließzeit möglich sind.

In den drei Becken wurden etwa die Stöpsel gezogen, um das Innere von Ablagerungen zu befreien. Dem Edelstahl im trockengelegten Schwimmerbecken rückte man beispielsweise mit ordentlich Chemie zu Leibe.

„Dort wird Reinigungsbeize aufgebracht, die ungefähr fünf bis zehn Minuten einwirken gelassen und dann wieder abgespült wird“, erläutert Sebastian Schröter. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der Edelstahl erstrahlt nach der ausgiebigen Behandlung in neuem Glanz. Doch nicht nur im, sondern auch rund um das Becken wurde Hand angelegt, der Fliesenboden mit alkalischen Reiniger gesäubert und so etwa der vorhandene Kalkschleier beseitigt.

Arbeiten enden am Dienstag

Genutzt wurde auch die Möglichkeit, kaputte Fliesen zu tauschen und Silikonfugen in verschiedenen Bereichen, etwa an den Beckenrändern und den Duschen, zu erneuern. Auf der Liste standen zudem Malerarbeiten, die beispielsweise am Sprungturm und im Treppenhaus vorgenommen wurden.

Auch im Saunabereich blieb man nicht untätig, hier wurde die Technikanlage gewartet sowie die Anschlüsse und Heizelemente des Saunaofens überprüft. Komplett gereinigt wurden außerdem die Sitzgelegenheiten aus Holz.

Am Dienstag sollen die Arbeiten im Stadtbad abgeschlossen werden. „Zum Abschluss werden wir uns im Außenbereich noch dem Unkraut widmen und die Liegen noch mal ordentlich mit Chemie reinigen“, gibt Sebastian Schröter einen Ausblick auf die letzten noch ausstehenden Tätigkeiten auf der Vorhabensliste.