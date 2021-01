Im Saale-Orla-Kreis bleibt es winterlich

Wintersportfreunde müssen sich keinen Kopf machen. "Es bleibt winterlich", lautet die Prognose von Hobbymeteorologe Udo Karow, der in Rockendorf den Privaten Wetterservice Thüringen betreibt.

Über dem Saale-Orla-Kreis werden sich am Montag viele Wolken tummeln und die Sonne wird überhaupt keine, allenfalls eine geringe Chance haben, sich zu zeigen. "Bei starker Bewölkung ist immer wieder mit leichten Schneefällen zu rechnen", so Udo Karow in einer Prognose für den Saale-Orla-Kreis. "Die Schneefallgrenze liegt bei 200 Meter." Zum Vergleich: Pößneck liegt etwa 220 Meter über Normalnull, Schleiz 432 Meter und Bad Lobenstein 560 Meter.

Die Tageshöchsttemperaturen werden am Montag laut Karow Werte von minus 3 Grad in den höheren Lagen und um 0 Grad im Orlatal erreichen. Es ist mit Wind der Windstärke 3 aus Nordost zu rechnen.

Bei aller Freude über den Schnee und einen echten Winter - im Straßenverkehr ist höchste Vorsicht geboten. Sowohl in der Nacht zum Montag als auch in jener zum Dienstag müsse im gesamten Saale-Orla-Kreis mit einer "hohen bis sehr hohen Glättegefahr" zu rechnen. Punktuell könne Nebel für Sichtbehinderungen sorgen, besonders im Raum Schleiz und Triptis.

Weitere Informationen gibt es unter http://wetterservicethueringen.com/wordpress/