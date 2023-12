Im Saale-Orla-Kreis ist ein Rentierschlitten verunglückt

Nele (13), Sarah (3) und Gian-Luca (8) mit Oma Ina König beim ersten Zusammenbau des Lebkuchen-Schlittens, der dann leider auseinander gefallen ist. Aktuell wird in der „Backstube“ mit Hochdruck an einem neuen Gebäckgefährt gearbeitet.

Pößneck. Die Geschichte der neuesten Lebkuchen-Kreation der Königs aus Pößneck-Öpitz und wem in diesem Jahr geholfen werden soll, wenn alles klappt.

Möglichst alle Enkelkinder an einen Tisch zu bringen, ist für Großeltern mitunter mit großem Aufwand verbunden. Für Ina König aus dem Pößnecker Orts- und Stadtteil Öpitz war genau das in diesem Jahr aber besonders wichtig.

Sarah, Gian-Luca und Nele sind alt genug, um zu verstehen, wofür sich Oma Ina seit drei Jahren engagiert. Sie stellt Lebkuchen-Kreationen für einen guten Zweck her. So wurde im Advent 2022 ein „Express der Herzen“ auf den Weg gebracht und vor zwei Jahren um diese Zeit mit viel Geduld ein herrliches Lebkuchenhaus gebaut. Der aktuelle Plan war, dass die Enkelkinder aus Aschaffenburg, Fürth und Erfurt abgeholt werden und dass man gemeinsam im Haus der Königs das neueste weihnachtlich Spendenprojekt der Familie umsetzt.

Was für ein Schock!

Alles war langfristig top vorbereitet und weder beim pädagogischen Ansatz noch bei der praktischen Umsetzung hätte etwas schiefgehen dürfen. Beim Erinnerungsfototermin wurden die Lebkuchen-Einzelteile gemeinsam und mit der notwendigen Konzentration zu einem etwa 50 Zentimeter langen Schlitten zusammengefügt. Zum Aushärten wurde das Ganze an einen geschützten Ort gebracht. Später beziehungsweise am nächsten Morgen sollten die im wahrsten Sinne des Wortes süßen Rentiere „vorgespannt“ werden und die abschließende Dekoration erfolgen. Es kam zur Überraschung aller anders.

Unbemerkt war das weihnachtliche Gefährt in sich zusammengebrochen. Man kann sagen, dass der Rentierschlitten unterwegs verunglückt ist. Was für ein Schock!

Achim und Ina König mit ihrem „Express des Herzens“ aus dem vergangenen Jahr noch unter Glas. Foto: Hartmut Bergner / OTZ

Entweder hat in der Rezeptur die Mischung nicht gestimmt oder Luftfeuchtigkeit und Temperatur passten nicht. Das Basteln mit Lebensmitteln hat seine Tücken und im Leben muss man auch mit Rückschlägen klarkommen. Das nahmen die Kinder mit auf ihre Heimfahrten und auch das Versprechen, dass der Rentierschlitten trotzdem noch entsteht, um zugunsten eines zweijährigen Kindes versteigert zu werden.

Abrahams Augenlicht retten

Es geht um Abraham, der 2021 in der ostafrikanischen Hafenstadt Mombasa das Licht der Welt erblickt hat. Er hat allerdings eine schwere Augenerkrankung und dem Jungen droht die Erblindung. Eine Organisation aus der Schweiz kümmert sich um Kinder in Kenia, die teure medizinische Behandlungen benötigen, und sie baut auch auf Unterstützung aus Deutschland. Achim und Ina König helfen hier seit drei Jahren und haben jeweils ein Kind in Kenia sowie eine Kindergruppe aus dem Orlatal glücklich gemacht. Das weihnachtliche Backwerk wird mehr oder weniger öffentlich versteigert, der dreistellige Erlös geht nach Mombasa und die ersteigerte kulinarische Spezialität erfreut meist als Geschenk des Ersteigerers eine Kindereinrichtung.

Achim und Ina König backen und dekorieren derzeit, was das Zeug hält. Denn Versprechen muss man halten und es gilt, einem Kind das Augenlicht zu retten. Sofort nach der Fertigstellung der neuen Lebkuchen-Kreation beziehungsweise dem zweiten Anlauf der Rentiere beginnt die Versteigerung im Facebook-Netzwerk der Öpitzer Familie. Kenner können Angebote im Vertrauen jetzt schon telefonisch oder per WhatsApp abgegeben, die Nummer lautet 01 75/77 08 216.