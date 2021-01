Im Saale-Orla-Kreis liegen bis zu zehn Zentimeter Schnee

Schneeflöckchen, Weißröckchen… Was sich seit Tagen angekündigt hat, wurde am Sonntag über Nacht wahr. Im Saale-Orla-Kreis, auch in den tieferen Lagen des Orlatales, fiel ausreichend Schnee für eine Decke, auf der Schlittenfahrten möglich sind.

Zahlreiche Kinder und Erwachsene nutzten den Sonntagmorgen außerdem, um die ersten richtigen Schneemänner der Saison zu bauen, oder für erfrischende Schneeballschlachten. In den sozialen Netzwerken sind unzählige Winterbilder aufgetaucht, die die Freude über diese Abwechslung in der Natur und in einer insgesamt betrüblichen Zeit ausdrücken.

Wetterdiensten zufolge, liegen insbesondere in den Höhenlagen des Saale-Orla-Kreises bis zu zehn Zentimeter Schnee. Der eine oder andere Fingerbreit sollte am Sonntagnachmittag und in den nächsten Tagen bei gelegentlichem Flockenwirbel oder vereinzelten Schneeschauern noch hinzukommen. Bis Mittwoch könnten, Vorhersagen zufolge, in der Spitze bis zu fünfzehn Zentimeter Schnee liegen.

Skilifte bleiben wegen Corona außer Betrieb

Auf der Schneehöhen-Meldeplattform unter ww.thueringer-wald.com wurden für Lehesten schon am Sonntagmittag bis zu sechzehn Zentimeter angegeben. Für Wurzbach lagen hingegen keine Informationen vor. Der Wurzbacher Frankenlift ist jedenfalls nicht in Betrieb.

Nach Angaben des Regionalverbundes Thüringer Wald bleiben die Skilifte wegen Corona außer Betrieb. Wintersportfreunde werden aufgefordert, auf Wanderwegen und Rodelhängen die geltenden Abstands- und Kontaktregeln einzuhalten.

Gleichzeitig ist bei Temperaturen um den Gefrierpunkt mit Rutschpartien auf den Straßen zu rechnen. Für den gesamten Saale-Orla-Kreis gilt am Sonntagnachmittag eine erhöhte Glättegefahr. Zu ersten Glätteunfällen soll es schon in der Nacht zum Sonntag gekommen sein.