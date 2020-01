Pößneck/Schleiz. Angebot an freien Arbeitsstellen sinkt weiter: 540 im Geschäftsstellenbezirk Schleiz und 434 im Bereich Pößneck.

Im Saale-Orla-Kreis sind 2090 Personen arbeitslos

Die Zahl der Arbeitslosen im Saale-Orla-Kreis ist im Januar im Vergleich zum Dezember um 322 auf 2090 Personen angestiegen. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich damit auf 4,9 Prozent. Im Vormonat lag sie noch bei 4,1 Prozent. Trotz des Anstiegs betrug sie im Januar 2019 noch 5,5 Prozent. Die Zahl der nicht in Lohn und Brot stehenden Männer und Frauen ist gegenüber dem Vorjahresmonat um 319 gesunken. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Arbeitsmarktbericht der Agentur für Arbeit Altenburg-Gera hervor.

Im Landkreis gibt es ein Orlatal-Oberland-Gefälle bei der Arbeitslosigkeit. Während im nordwestlichen Teil des Saale-Orla-Kreises, dem Geschäftsstellenbezirk Pößneck, 5,5 Prozent der Erwerbstätigen arbeitslos waren, sind es im östlichen Teil lediglich 4,4 Prozent. Im Bereich Schleiz ist jahreszeitentypisch ein leichter Anstieg zu verzeichnen. 198 Personen mehr als im Vormonat meldeten sich arbeitslos, so dass insgesamt 980 Personen nicht mehr in Lohn und Brot stehen. Es meldeten sich 354 Personen neu oder erneut arbeitslos. Die Menge an Arbeitsstellen im Geschäftsstellenbezirk Schleiz sank im Januar um elf Stellen auf 540. Die Arbeitgeber meldeten 82 neue Arbeitsstellen, das sind 46 weniger als noch vor einem Jahr.

Ein ähnliches Bild zeigt sich im Orlatal: Im Januar sind 102 neue Arbeitsstellen von den Arbeitgebern angezeigt worden. Das Angebot sank im Vergleich zum Vormonat um 52 Stellen auf 434. Im Januar sind im Geschäftsstellenbezirk Pößneck, im Gegensatz zu Dezember, 124 Personen mehr, also insgesamt 1110 Personen, erwerbslos. Es meldeten sich 322 Personen neu oder erneut arbeitslos.

Im Jobcenter Saale-Orla-Kreis setzt sich der Trend zum Vormonat fort. Im Januar wurden in der Grundsicherung 1954 Bedarfsgemeinschaften betreut; 20 mehr als im Vormonat, aber 276 Bedarfsgemeinschaften weniger als vor einem Jahr. Die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten stieg um 8 Personen auf 3386.