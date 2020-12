Im Saale-Orla-Kreis sind knapp 800 eingetragene Vereine aktiv

Pößneck Zahl der Neuanmeldungen im Saale-Orla-Kreis bei den Vereinsregistern in diesem Jahr mehr als doppelt so hoch als jene der Abmeldungen

In den Vereinsregistern Pößneck und Bad Lobenstein des Amtsgerichtes Pößneck sind derzeit genau 799 Interessengemeinschaften eingetragen. 449 sind im Oberland aktiv, 350 im Orlatal. Das teilte Dieter Marufke, Direktor des Amtsgerichtes Pößneck, auf Nachfrage mit.

Die Zahl der eingetragenen Vereine im Saale-Orla-Kreis ist im Laufe dieses Jahres nach zuvor rückläufigen Entwicklungen wieder gestiegen. So stehen insgesamt 14 Löschungen (zwölf in Pößneck und zwei in Bad Lobenstein) 30, also mehr als doppelt so vielen, Neuanmeldungen (einundzwanzig im Orlatal, neun im Oberland) gegenüber.

Sportvereine dominieren Vereinsregister

In den beiden Vereinsregistern dominieren nach wie vor die Sportvereine unterschiedlichster Art und Größe. Es folgen die Kulturvereine im weitesten Sinne des Wortes. In diesen beiden Sparten sowie bei den Kindergarten-, Schul- und sonstigen Bildungsfördervereinen sind auch die meisten Neugründungen zu finden.

Aussterbende Hobbys und schrumpfende Mitgliederzahlen

Die Löschung beantragen in der Regel Vereine, welchen die Mitwirkenden im Vorstand und im Allgemeinen ausgegangen sind. Es gehen vor allem Interessengemeinschaften rund um aussterbende Hobbys, mit einem hohen Altersdurchschnitt oder mit zu speziellen Beschäftigungen für eine Region mit rückläufiger Einwohnerzahl ein. Mehr oder weniger regelmäßig werden Vereine von Amts wegen gelöscht, beispielsweise wenn sie über Jahre ihren Mitteilungspflichten nicht nachgekommen sind.

Erst durch die Beurkundung bei Gericht wird ein Verein eine so genannte juristische Person und darf den mitunter begehrten Zusatz e. V. führen. Die Gemeinnützigkeit ist wiederum beim Finanzamt zu beantragen. Doch auf diese mit Papierkram und Kosten verbundene Bürokratie verzichtet manche Gruppierung. So gibt es neben den eingetragenen eine unbekannte Zahl nicht eingetragener Zusammenschlüsse Gleichgesinnter.