Im Saale-Orla-Kreis stehen 2021 acht Bürgermeisterwahlen an

Pößneck/Schleiz/Bad Lobenstein Das regionale Wahljahr wird am 7. März in Geroda und Moßbach eingeläutet

Im Saale-Orla-Kreis kommt es 2021 zu einer Reihe von Bürgermeisterwahlen. Das bestätigte die Schleizer Kreisverwaltung auf Anfrage. Außerdem wird voraussichtlich ein neuer Landtag und mit Sicherheit ein neuer Bundestag zu bestimmen sein.

In Geroda endet die Amtszeit der ehrenamtlichen Bürgermeisterin Dagmar Kühn (parteilos) und in Moßbach jene von Gisela Krösel (Wählergemeinschaft Moßbach). In den beiden Gemeinden sind die Wahlberechtigten am 7. März an die Wahlurne gerufen. Kühn hat bereits bekanntgegeben, dass sie nach zwei Mandaten beziehungsweise zwölf Jahren als Ortsvorsteherin von Geroda mit Geheege und Wittchenstein nicht wieder antritt. Krösel, Jahrgang 1944, ebenfalls seit 2009 im Amt, ist sich offenbar nicht sicher, ob sie sich noch einmal zur Verfügung stellt.

Drei Wochen später, am 28. März, ist die Spannung etwas größer. In Tanna wird sich voraussichtlich der hauptamtliche Bürgermeister Marco Seidel (parteilos) der Wiederwahl stellen und in Krölpa voraussichtlich der ehrenamtliche Bürgermeister Jonas Chudasch (Freie Wählergemeinschaft Krölpa). Offizielle Verlautbarungen der beiden Kommunalpolitiker stehen noch aus. Seidel ist seit 2003 im Amt, Chudasch bringt gerade sein erstes Mandat zu Ende.

Nur in Saalburg-Ebersdorf ist der Wahltermin völlig unklar

Am 25. April steigt die Bürgermeisterwahl in Gefell. Hier amtiert Marcel Zapf (Vereinigung unzufriedener Bürger) seit 2009 als zunächst haupt-, später ehrenamtliches Stadtoberhaupt.

"Voraussichtlich Anfang Juni findet die Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters in der Gemeinde Löhma statt", so die Prognose der Kreisverwaltung. Die Geschicke des Ortes in der Verwaltungsgemeinschaft Seenplatte führt seit 2015 Christian Kolbe (parteilos). "Ich werde wieder antreten", informierte er kurz vor dem Jahreswechsel.





Ende November soll schließlich in der Gemeinde Döbritz ein ehrenamtlicher Bürgermeister gewählt werden. Hartmut Ortlepp (parteilos) ist nicht nur seit Ende 2015 im Amt, er stand dem Dorf schon von 1997 bis 2010 vor.

Schließlich wird in diesem Jahr nach der Amtsniederlegung von Volker Ortwig (FDP) zum 30. November 2020 ein neuer Bürgermeister von Saalburg-Ebersdorf zu wählen sein. Der Zeitpunkt ist völlig offen. Erst einmal beziehungsweise bis spätestens 7. März müssen die Wahlberechtigten der Doppelstadt per Bürgerentscheid festlegen, ob sie künftig ein haupt- oder ein ehrenamtliches Oberhaupt haben wollen. Aktueller Stand ist, dass dem langjährigen hauptamtlich wirkenden Ortwig künftig nach dem mehrheitlichen Willen des Stadtrates beziehungsweise laut städtischer Hauptsatzung ein ehrenamtlicher Bürgermeister folgen soll.

Direktmandatsinhaber wollen ihre Ämter verteidigen

Die nächste, vorgezogene Landtagswahl soll nach einer Vereinbarung von Rot-Rot-Grün und CDU am 25. April stattfinden. In geltendes Recht ist das noch nicht gegossen. Wenn dieser Wahltermin gehalten werden soll, dann müsste sich der Landtag Anfang Februar selbst auflösen. Spekuliert wird allerdings über eine coronabedingte Verschiebung des Wahltermins. Die vorgezogene Landtagswahl ist einer der Kompromisse, mit welchen die Regierungskrise überwunden wurde, die sich nach der am 5. Februar 2020 erfolgten Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) zum Kurzzeit-Ministerpräsidenten ergeben hatte. Eigentlich ist der jetzige Thüringer Landtag bis 2024 gewählt. Ob nun am 25. April oder später - es wird davon ausgegangen, dass die hiesigen Direktmandatsinhaber Uwe Thrum (AfD, Wahlkreis 33/Oberland) und Christian Herrgott (CDU, Wahlkreis 34/Orlatal) ihre Ämter verteidigen wollen.

Die nächste Bundestagswahl wurde vom Bundespräsidenten in Abstimmung mit der Bundesregierung für den 26. September festgelegt. Im Bundestagswahlkreis 195 Saalfeld-Rudolstadt/Saale-Orla/Saale-Holzland steht bisher nur der schon wahlkämpfende Direktmandatsinhaber Albert Weiler (CDU) als Kandidat fest.