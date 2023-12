Im Saale-Orla-Kreis wird wieder ein „Dinner for One“ nach Krölpaer Art serviert

Jonas Chudasch und Tina Pfeifer geben in diesem Jahr zum 16. Mal das „Dinner for One“ nach Krölpaer Art.

Krölpa. Spaß haben und gleichzeitig Gutes tun: Der Erlös des unterhaltsamen Abends soll einem örtlichen Projekt im Bereich Kultur oder Bildung zugute kommen.

Es ist ein Selbstläufer. Und so wird am 30. Dezember gern wieder zu einer Veranstaltung mit dem Motto „Ein unterhaltsamer Abend mit James und anderen traurigen Gestalten“ in die Pinsenberg­halle der Einheitsgemeinde Krölpa eingeladen. Das Programm, das einmal mehr die legendäre Silvestershow „Dinner for One“ vergegenwärtigt, beginnt um 19.30 Uhr.

Tina Pfeifer, Montessori-Erzieherin in Oslo, und Jonas ­Chudasch, kulturbegeisterter ehrenamtlicher Bürgermeister der Einheitsgemeinde, steigen mit einer besinnlich-heiteren Lesung in den Abend ein, um dann als Miss Sophie und Butler James den unverwüstlichen rund 20-minütigen Sketch darzubieten. Von Neuinterpretationen der bekannten, aber immer wieder gerngesehenen Geschichte nehme man wie schon bei den fünfzehn bisherigen Aufführungen Abstand, so Chudasch auf Anfrage. Mit seiner wieder über die Feiertage aus ihrer Wahlheimat Norwegen einfliegenden Laienspiel-Partnerin werde er nach so vielen „Dinner“-Vorstellungen – Premiere war 2006, coronabedingt musste in den Jahren 2020 und 2021 pausiert werden – auch nicht lange proben müssen.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen

Die passende musikalische Umrahmung des Jahresausklangs stellen Stephan Müller und ­Carolin Harre beziehungsweise das ortsansässige Duo Saitenverkehrt ­sicher. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen. Der Erlös des Abends soll einem noch nicht ausgewählten örtlichen Projekt im Bereich Kultur oder Bildung zugute kommen.

Die Idee zum „Dinner for One“ nach Krölpaer Art sei Chudasch und Pfeifer, der Legende nach, während einer Eisenbahnfahrt gekommen. Das Programm führen sie ehrenamtlich auf. Das Interesse ist so groß, dass die vorbereiteten Sitzplätze oft nicht gereicht haben.

Der TV-Sketch „Dinner for One“ ist in der in Deutschland bekannten Fassung 1961 vom NDR nach einer Vorlage von 1945 produziert worden. Ursprünglich war die Show gar nicht als Silvesterunterhaltung gedacht. Seit 1972 steht das Spektakel fest im Jahreswechsel-Fernsehprogramm. Im Ursprungsland Großbritannien soll „Dinner for One“ weitgehend unbekannt sein.