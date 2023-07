Immer ein Auge aufeinander bei VS-Ortsgruppe Langenorla

Das alljährliche Sommerfest der VS Ortsgruppe Langenorla in der Gaststätte "Zum Krug zum grünen Kranz". Dieses mal mit Modenschau und Alleinunterhalter.

Langenorla. Geselliges Beisammensein zum vernieselten Sommerfest der VS-Ortsgruppe. Tradition muss man leben.

Sie heißen Beate, Ingrid und Margit. Und sie sind drei der sechs Models, die zum Sommerfest der Ortsgruppe Langenorla der Volkssolidarität (VS) Pößneck sommerliche Kleidung bei Nieselregen präsentieren. Ladenbesitzerin Heidrun Pohle aus Neustadt hat sie mitgebracht, dazu natürlich hübsche Schirme, um die schönen Frauen vor Schauer zu schützen.

Die Gäste des Fest amüsieren sich unterdessen prächtig. Über 70 Gäste sind gekommen, erzählt die frischgebackene Vorsitzende der Ortsgruppe und gleichsam Vorstandsmitglied der VS Pößneck Adelheid Künzel. Rund 80 Mitglieder hat die Langenorlaer Gruppe. Das Sommerfest gehört zu den traditionellen Festen, womöglich sogar das größte im Jahr. In die Gaststätte „Zum Krug zum grünen Kranz“ ist auch der Saalfelder Alleinunterhalter Hartmut Rentsch geladen, der bei Kaffee, Bier und Kuchen Musik auflegt, singt und lockere Sprüche zum Besten gibt.

In gemütlicher Atmosphäre erzählt der ehemalige Vorsitzende, jetzt Ehrenvorsitzende, von den vergangenen zwanzig Jahren. Der 84-jährige Reinhold Paschka: „Damals war’s eine kleine Gruppe, einmal im Jahr Kaffeetrinken“, beschreibt er die vorgefundene Situation vor 2000. Mit Hilfe des Vorstands habe er angefangen eine rührige Truppe zu formen. Die Werbetrommeln wurden geschlagen, mehr Feste, Vorträge, Jahresabschlüsse und Wanderungen aus der Taufe gehoben. „In Löberschütz waren wir dieses Jahr wandern“, sagt sein Nachbar nickend. Oder Friedhelm Hoppe, seit ein paar Jahren dabei, sagt: „Ich wurde angeworben.“ Es klingt fast wie eine Kaffeefahrt. Paschka hat seine Freundin mitgebracht, die bei Teichel nahe Rudolstadt wohnt. Was Roswita Clorius an der geselligen Runde schätzt: „Tolle Umgebung, nette Leute.“

Der mutmaßlich Älteste ist Horst Förster: „90 und fünf Monate“. Der Kleindembacher hat unzählige Ortsgruppenfeste besucht, wie die meisten hier. Was er lobt: „Der Verein gibt sich große Mühe, kümmert sich um die alten Leute. Und der Zusammenhalt!“, schwärmt er. Bei Wanderungen ist er auch immer dabei. Interessiert ihn die Modenschau? „Na ja, das ist mehr was für die Frauen. Meine passt immer auf, dass ich gut gekleidet bin. Sie hat immer ein Auge drauf.“