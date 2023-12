Imposanter Blick auf die Erdgeschichte in Ziegenrück

Andreas Gliesing, Geschäftsführer des Geoparks Schieferland in Thüringen, Bürgermeister Chris Lange und Robert Däumer von der Firma RR-Dienstleistung Wilhelmsdorf (von rechts) enthüllen an dem Geotop eine Informationstafel.

Ziegenrück Als sich die Urkontinente aufeinander schoben, wirkten unvorstellbare Kräfte. Der Geopark Schieferland macht die landschaftlichen Besonderheiten sichtbar.

Ziegenrück hat für Einheimische und Urlauber viele Besonderheiten zu bieten. Dazu gehört eine Seltenheit, die bislang eher am Rande wahrgenommen worden war. Es sei denn, große Gesteinsbrocken sind wieder mal auf die Straße gestürzt und drohten sogar als Gefahr.

Es geht die Paskaer Straße entlang, am Schlossberg-Hotel vorbei in Richtung Ortsausgang. Wo sich die Straße gabelt, befindet sich die geologische Sehenswürdigkeit. „Es ist ein wesentliches Anliegen der Akteure im Geopark Schieferland, die landschaftlichen Besonderheiten zu würdigen“, sagt Andreas Gliesing, Geschäftsführer des Geoparks Schieferland in Thüringen e.V., und freut sich, eine völlig aufgewertete Attraktion offiziell an die Stadt übergeben zu können. Denn bislang war die Ziegenrücker Kulmschieferfalte eher nur beiläufig wahrgenommen worden. Jetzt wird auf dieses „Zeitfenster des Erdaltertums“ ausdrücklich hingewiesen.

Zeitfenster des Erdalterums

Geotope sichtbar zu machen, diese zu pflegen, zu erhalten und zu schützen, sie aber auch geotouristisch zu vermarkten, dieser Aufgabe stellen sich die Mitstreiter des Geoparks Schieferland. Und haben mit der Kulmschieferfalte in Ziegenrück einen weiteren Schritt in dieser Richtung getan. „Das Geotop Ziegenrücker Kulmschieferfalte ist ein ganz besonderes“, zeigt sich Andreas Gliesing begeistert. Die wuchtige Felsformation gewähre Einblicke in die Erdgeschichte und sei als nationaler Geotop ausgewiesen. „Das sind ganz besondere geologische Aufschlüsse, von denen es vier im Geopark Schieferland gibt“, erklärt Gliesing. Dies seien neben der Kulmschieferfalte Ziegenrück das Höllental bei Lichtenberg, der Bohlen bei Saalfeld und der Thüringer Schieferpark Lehesten.

Mit einer Spundwand ist nunmehr die Ziegenrücker Kulmschieferfalte abgesichert. Die gewaltige Felsformation bildete sich aufgrund geophysikalischer Vorgänge, die mehrere Hundert Millionen Jahre zurückliegen. Foto: Peter Hagen / Funke Medien Thüringen

In Ziegenrück war in den zurückliegenden Wochen viel bewegt worden, mit dem Ziel, „das nationale Geotop sichtbar zu machen und sichtbar zu halten“, so Gliesing. Nachdem schon vor zwei Jahren mit dem Landschaftspflegeverband Ostthüringer Schiefergebirge/Obere Saale die Gesteinsformation von Bewuchs befreit worden war, folgten nun noch zur Absicherung ein Erdwall sowie eine Spundwand. Ziegenrücks Bürgermeister Chris Lange (parteilos) hat Bilder, die eindrucksvoll zeigen, warum dieser Schutz notwendig ist. „Diese Felsbrocken hatten auf der Straße gelegen“, zeigt er Fotos. Mit Technik mussten sie beiseite geräumt werden. Zum Glück hatten sich keine Menschen oder Fahrzeuge auf der Straße befunden, als die Brocken herabgestürzt waren. Durch die Firma RR-Dienstleistung aus Wilhelmsdorf sind nun der Schutzwall und die Spundwand errichtet worden.

Freistaat finanziert Großteil

Insgesamt wurden 36.000 Euro in die Aufwertung dieses nationalen Geotops investiert, davon übernahm der Freistaat Thüringen 75 Prozent. Die Stadt Ziegenrück als Eigentümer der Fläche steuerte 9000 Euro aus dem Kommunalhaushalt bei und hat damit laut Gliesing nicht zuletzt etwas in die weitere touristische Entwicklung des Ortes investiert. Erst kurz nach dem Tag des Geotops am 15. September war mit den Arbeiten begonnen worden, jetzt erfolgte die Fertigstellung und offizieller Übergabe. Dazu gehört nunmehr auch eine Informationstafel, die anschaulich erklärt, was sich dem Betrachter zeigt. Nämlich die Urgewalt der Erde, als sich die Urkontinente aufeinander schoben und in Millionen von Jahren die Gebirge entstanden. Welche gewaltigen Kräfte seinerzeit gewirkt haben, genau das lasse sich an der Ziegenrücker Kulmschieferfalte sehr gut nachvollziehen. „Wir bekommen hier einen sehr schönen Einblick in die geophysikalischen Vorgänge, die es vor 340 Millionen bis 320 Millionen Jahren gegeben hat“, wirbt Gliesing dafür, den aufgewerteten Geotop zu besichtigen.