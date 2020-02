Oppurg. Freiwillige haben in der Kita in Oppurg den Putz im Keller abgehackt. Nun soll dort so rasch wie möglich fertig saniert werden.

In der Oppurger Kita wird fleißig weiter gewerkelt

Allmählich kommt Bewegung in die von unangenehmen Gerüchen und Feuchtigkeit befallenen Kellerräume der kommunalen Kindertagesstätte „Haus der kleinen Spatzen“ in Oppurg. Eine etwa 25-köpfige Gruppe aus Eltern, kommunalen Mitarbeitern und weiteren Freiwilligen wie die Freizeitsporttruppe „Oppurger Jungs“ hackten jetzt den Putz an den Wänden ab, als Vorbereitungen auf kommende Bauarbeiten, die noch von der Gemeinde beauftragt werden müssen. „Ich freue mich, dass es endlich vorangeht“, sagt die Kita-Leiterin Gabi Mellerke dankbar für den Einsatz.

Der Bürgermeister von Oppurg, Heiko Schoberth (CDU), kündigte an, dass die Gemeinde schnellstmöglich Baufirmen kontaktieren werde. Man werde sich Angebote einholen, damit der Keller rasch wieder verputzt werden könne. Wann die Räume wieder nutzbar werden, könne er aber noch nicht abschätzen. Kein Geld für „halbherzige Maßnahmen“ ausgeben Der Keller, der sonst als Kreativ-, Fest- und Bewegungsaktivitäten genutzt worden ist, ist seit Ende 2017 zur Benutzung gesperrt. Schon einmal gab es unterschiedliche Angebote von Firmen zur Sanierung. Allerdings wiesen diese große Unterschiede auf. Man wollte allerdings, wie Schoberth damals sagte, kein Geld für „halbherzige Maßnahmen“ ausgeben. So ließ man in der Folge ein Konzept erstellen und gründliche Untersuchungen zur Ursache der Mängel folgen. Die Kita-Leiterin betonte, dass die Gemeinde im Laufe der Jahre beständig in das „Haus der kleinen Spatzen“ investierte. Im Herbst 2019 hat man eine Tür zu den Sanitärräumen versetzt, die sich im Eingangsbereich befand. Den dortigen Fußboden habe man auch schon abschleifen lassen und werde ihn in diesem Jahr noch erneuern. Das solle für mehr Sicherheit bei schlechter Witterung sorgen, erklärt Mellerke. Denn der Boden werde bei Feuchtigkeit schnell rutschig. Um Schmutz aus den anderen Etagen fern zuhalten, sollen deshalb alle „Straßenschuhe im Eingangsbereich ihren Platz finden“, so die Leiterin. Zudem ist das Vordach saniert worden, welches zusätzlichen Schutz für Witterung und Sonneneinstrahlung bietet.