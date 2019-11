In der Orlamünder- und der Scheunenstraße in Pößneck scheint der Unmut über Straßenausbaubeiträge besonders hoch.

Die Einwohnerfragestunde zur Sitzung des Pößnecker Stadtrates wird in der Regel umsonst angeboten. Am Donnerstagabend war das anders – da nutzten Einheimische, welchen Straßenausbaubeiträge drohen oder schon in Rechnung gestellt wurden, die Zeit fast vollständig aus.