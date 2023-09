In der Pößnecker Stadtbibliothek gibt es nun ein interkulturelles Bücherregal

Pößneck. Ziel des Projekts sei es, „eine vielfältige Auswahl an Büchern in verschiedenen Sprachen anzubieten, um die Integration zu stärken“.

Zur Interkulturellen Woche, die in diesem Jahr vom 25. bis 30. September stattfindet, hat sich das Team der Pößnecker Stadtbibliothek etwas Besonderes ausgedacht. Aus dem Sachbuch-Bestand und der fremdsprachigen Belletristik wird ein interkulturelles Regal zusammengestellt, um Zuwanderern und Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund „in unseren Alltag aktiv einzubeziehen“, so die Stadt Pößneck in einer Mitteilung. Ziel des Projekts sei es, „eine vielfältige Auswahl an Büchern in verschiedenen Sprachen anzubieten, um die Integration und den kulturellen Austausch in unserer Gemeinschaft zu stärken“.

„Wir möchten sicherstellen, dass sich alle Menschen bei uns willkommen fühlen und Zugang zu Büchern in ihrer Sprache erhalten“, sagt Stadtbibliotheksleiterin Martina Rübesam.

Da der Erwerb fremdsprachiger Literatur in Pößneck schwierig sei, werden Einheimische mit ausländischen Wurzeln gebeten, eventuell vorhandene Bücher in ihren Muttersprachen zu spenden, um das interkulturelle Bücherregals erweitern zu können, gern vor der Interkulturellen Woche, aber auch jederzeit danach.

Nähere Infos gibt es in der Pößnecker Bibliothek, Telefon 03647/50 03 20