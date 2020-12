Jacqueline und Daniel Meyer führen die Bäckerei Meyer in Pößneck. Derzeit werden täglich Butterstollen gebacken. 800 Kilogramm werden es am Ende der Saison sein.

Wenn die Adventszeit beginnt, laufen die Öfen in der Bäckerei Meyer in Pößneck auf Hochtouren. Plätzchen, Lebkuchen und Stollen sind heiß begehrt. Etwa 800 Kilogramm Stollen bäckt Daniel Meyer jedes Jahr. Acht Sorten Plätzchen in rauen Mengen auch.