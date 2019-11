Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Kleindembach überschlagen

Am Dienstag, 26. November ist es in Kleindembach gegen 21.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Mann leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut einer Information der Polizei am Ortseingang von Kleindembach, einem Ortsteil von Langenorla. Der 18-jährige Fahrer geriet demnach wahrscheinlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in einer dortigen Rechtskurve ins Schleudern.

Der VW Polo kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Wagen wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. Außerdem wurden eine Warnbake und ein dort aufgestelltes Werbeschild beschädigt.