In Molbitz wird es bunt und glitzrig

„Wuhle,Wuhle – Gaag, Gaag“ schallt es ab kommender Woche wieder durch Molbitz. Am Samstag, 25. Januar, lädt der Carnevalsclub Molbitz (CCM) zum 1. Gala-Abend in den Tewa-Saal ein. Es ist der Auftakt zu einem Reigen an Veranstaltungen, welche die Narren mit ihren Gästen in der 59. Session feiern wollen.

Die Vereinsmitglieder haben sich wieder einiges einfallen lassen, um das Publikum zu begeistern. „Es wird auf alle Fälle bunt. Und es wird viel Glitzer geben“, verspricht CCM-Trainerin und Gaudimotte Iris Lukes. Derzeit stecke man mitten in der heißen Phase, jeden zweiten Tag wird fleißig trainiert, um den mühevoll einstudierten Darbietungen den letzten Feinschliff zu verpassen. „Unsere Jugend ist sehr diszipliniert und ehrgeizig. Alle sind mit so viel Energie dabei, auch unsere Kleinen“, lobt Iris Lukes. Freuen kann sich das Publikum auf einen bunten Mix, denn bei den Auftritten sei von allem etwas dabei. So werde es orientalisch und auch tierisch, ebenso gruselig und mystisch. Vor allem wolle man sich aber wieder als riesengroße Familie präsentieren und den Gästen Wohlfühlatmosphäre bieten.

Für die Veranstaltungen sind noch wenige Karten vorhanden, die am heutigen Freitag von 19 bis 21 Uhr und am morgigen Samstag von 10 bis 12 Uhr beim Vorverkauf im Tewa-Saal erhältlich sind.

Weitere Veranstaltungstermine: 2. Gala-Abend am 1. Februar, 3. Gala-Abend am 8. Februar, Sonntagsgala am 9. Februar, Kinderfasching am 15. Februar, Kostümball am 15. Februar. 4. Gala-Abend am 29. Februar, 5. Gala-Abend am 7. März.