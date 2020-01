Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Neustadt gab es Kaffee und Kuchen zu den Vier Jahreszeiten

Am Sonntagnachmittag wurden gut einhundert Musikbegeisterte im Augustinersaal willkommen geheißen.

Schon zum fünften Mal, denn der schöne Saal im Schloss Neustadt wurde 2015 eingeweiht und danach zogen die Neujahrskonzerte vom Ratssaal in die größere Räumlichkeit um. Mit Sicherheit fand das Auftaktkonzert des Jahres erstmals als Kaffeekonzert statt. Darauf waren viele Neustädter neugierig und sorgten für schnell ausverkaufte Karten. Empfangen wurden sie an bereits eingedeckten Tischen.

Das Neujahrskonzert ist eine Gemeinschaftsaktion von Stadt und Sparkasse, und so übernahmen Iris Lukes von der Kreissparkasse Saale-Orla und Bürgermeister Ralf Weiße den Eröffnungspart. Nach Wünschen fürs neue Jahr beruhigten beide augenzwinkernd die Runde: Wir werden nicht singen, sagte Lukes, den Kuchen habe ich nicht selbst gebacken, fügte Weiße an. Als dann die Musiker die Bühne betraten, gab es bereits den ersten Applaus. Die Chursächsischen Streichsolisten aus Bad Elster sind inzwischen gute alte Bekannte, denn sie haben schon im Rathaus jeweils das Jahr musikalisch eingeweiht. Kammermusiker Georg Stahl übernahm wieder die Moderation und führte in das Programm ein. Unter Leitung von Konzertmeisterin und Soloviolinistin Almut Seidel werden Antonio Vivaldis Die vier Jahreszeiten, ergänzt mit einer Ouvertürensuite von G.P. Telemann und einer Sonate von Tomaso Albinoni, zu Gehör gebracht. So heiß wie der Sommer im Presto, war der Kaffee in der Pause. An den großen runden Tischen kam man ins Gespräch miteinander. Rainer und Elke Mannigel saßen mit Rainer und Monika Witzel zusammen. Sie sind seit langem gute Freunde, die sich gegenseitig besuchen und Stammgäste derartiger Veranstaltungen. Elke Mannigel freute sich nach einem Konzertbesuch in Bad Elster auf das Wiedersehen mit den Streichersolisten besonders. Darauf angesprochen, fand Georg Stahl die Kaffeekonzert-Variante prima. Das passt zur Barockzeit und generell bei Hofe war es üblich, dass es sich die Gäste gut gehen ließen und bewirtet wurden. „Dem Neustädter Wunsch nach einer fünften Jahreszeit werden wir mit Johann Pachelbels Kanon als Zugabe nachkommen. Nicht für Karneval komponiert, aber es wird passen.“, sagte Stahl.