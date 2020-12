In Neustadt ist eine Anmeldung zum Weihnachtsgottesdienst notwendig

Pößneck/Neustadt. In der Pößnecker Stadtkirche stehen an Heiligabend 120 Plätze zur Verfügung und die Besucher werden platziert.

Die Corona-Pandemie zwingt die beiden größten evangelischen Kirchgemeinden des Orlatales zu Anpassungen bei ihren Weihnachtsgottesdiensten.

Pößneck

So findet in Pößneck der für den 24. Dezember, 15 Uhr, geplante Weihnachtsgottesdienst in der Stadtkirche als verkürzter Predigtgottesdienst statt. Ein Krippenspiel wird nicht aufgeführt. „Die Anzahl der Plätze in der Stadtkirche – uneingeschränkt bis zu 700 – ist in Absprache mit dem Gesundheitsamt auf 120 festgelegt worden“, teilt Pfarrer Jörg Reichmann mit. Der Einlass zum Gottesdienst erfolgt ab 14.30 Uhr. Die Besucher werden in einer Teilnehmerliste erfasst und müssen einen Mund-Nase-Schutz tragen. „Es erfolgt eine Platzanweisung zur Einhaltung der erforderlichen Abstände“, so Reichmann.

Der 16.30-Uhr-Gottesdienst entfällt an Heiligabend.

Der beliebte Christnacht-Gottesdienst findet zwar statt, allerdings beginnt dieser wegen der nächtlichen Ausgangssperre nicht wie gewohnt um 22 Uhr, sondern bereits 20 Uhr. „Auf die Feier des Heiligen Abendmahls wird verzichtet“, so Reichmann. Für die Christnacht gelten die Infektionsschutzbestimmungen des erwähnten Predigtgottesdienstes.

Am 26. Dezember findet um 10 Uhr ein weiterer Gottesdienst statt, allerdings nicht wie in den letzten Jahren in der Jüdeweiner Kirche, sondern im Gemeindezentrum am Kirchplatz, Eingang Oberer Graben, ebenfalls als verkürzter Predigtgottesdienst. Hier ist die Zahl der Plätze auf 30 reduziert, es gelten die genannten Regelungen.

Reichmann bittet die Gläubigen zu prüfen, ob sie in diesem Jahr auf einen Weihnachtsgottesdienstbesuch verzichten könnten, vor allem wenn sie Menschen aus Risikogruppen in der Familie haben. Als Alternative empfiehlt er die Nutzung der Online-Angebote der Kirchgemeinde, die unter www.ev-kirche-poessneck.de abrufbar sind.

Neustadt

„Unter strengen Auflagen können in der Stadtkirche Neustadt am 24. Dezember um 15.30 und 17 Uhr Christvespern sowie um 21 Uhr eine Christnacht gefeiert werden“, teilte Pastorin Claudia Romisch am Donnerstag mit. „Eine Teilnahme an den Gottesdiensten ist nur nach erfolgreicher Anmeldung und nur auf reservierten Plätzen möglich“, betont sie. „Die Anzahl der Plätze ist aufgrund der Abstandsregelungen sehr begrenzt. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass ein bestimmtes Kontingent an Plätzen Mitwirkenden und ihren Angehörigen sowie regelmäßigen Gottesdienstbesuchern der Kirchgemeinden Neustadt, Kospoda, Neunhofen und Lausnitz vorbehalten ist.“

Zur Anmeldung werden der gewünschten Termin, die Zahl der Personen und deren Namen sowie die Adresse und Telefonnummer des Reservierungsverantwortlichen benötigt. Je nach Kirchenbankgröße können drei bis sechs Personen Platz nehmen, die jedoch nur die Hausstände umfassen dürfen, die gemeinsam den Heiligen Abend verbringen, so Romisch. Es gibt auch Einzel- oder Doppelplätze.

Anmeldungen sind bis Montag, 21. Dezember, per Mail an die Adresse kircheneustadt2020@t-online.de zu richten. Die Reservierungsbestätigung muss ausgedruckt am Kircheneingang vorgelegt werden. „Bei Fragen und Problemen stehen wir am Montag, 21. Dezember, von 16 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 03 64 81/2 29 47 zur Verfügung“, resümierte Romisch.