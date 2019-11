In Neustadt ist Millimeterarbeit gefragt

Passt es oder passt es nicht – das war am Mittwochvormittag in Neustadt die Frage, als der diesjährige Weihnachtsbaum durch die Rodaer Straße manövriert wurde. In der ohnehin schon schmalen Straße wird derzeit eine Hausfassade saniert. Das dazu aufgebaute Gerüst macht die Durchfahrt ein weiteres Stück enger. Der Transport des Baumes wurde somit zu einer kleinen Herausforderung, musste dieser doch auf seinem Weg zum Neustädter Marktplatz genau diese Engstelle passieren.

Um das Vorhaben zum Erfolg zu bringen, hatte Neustadts Ordnungsamtsleiter René Völkner im Vorfeld genau Maß genommen. „Der Baum ist gewollt dieses Jahr ein bisschen schlanker geworden“, erklärte er. Denn durch die Fassadenarbeiten blieben gerade einmal 3,50 Meter Breite, durch die das Nadelgehölz passen musste. Kein einfaches Unterfangen. Um nicht zusätzlichen Platz zu verlieren, traf René Völkner Absprachen mit den Bauarbeitern. So sollten am Tag der Baumanlieferung etwa keine Materialien vor dem Haus liegen. „Das Zusammenspiel musste passen“, betonte der Ordnungsamtsleiter. Stück für Stück wurde der grüne Riese mit vereinten Kräften behutsam von Mitarbeitern der Firma Otto Fischer, der Dienstleistungsgesellschaft Neustadt und des Ordnungsamtes Neustadt durch das „Nadelöhr“ geschleust. Ganze siebeneinhalb Minuten dauerte die Millimeterarbeit, die auch einige neugierige Zuschauer auf den Plan rief, die das Schauspiel mit Spannung verfolgten. Trotz großer Vorsicht und genauen Anweisungen ging die Aktion dennoch nicht ganz ohne Verluste über die Bühne. Einige Äste blieben im wahrsten Sinne des Wortes auf der Strecke. Das Aussehen des Baumes beinträchtige das allerdings nicht, kahle Stellen waren beim Aufstellen glücklicherweise nicht zu entdecken. Ganz im Gegenteil, das Aussehen der Fichte konnte überzeugen. So war mehrfach von Leuten zu hören: „Das ist aber ein schöner Baum.“ Weihnachtsbaum ist 14 Meter hoch Nach der gelungenen Anfahrt wurde der rund 14 Meter Hohe Weihnachtsbaum schließlich auf dem Marktplatz aufgestellt. Das ging allerdings nicht ohne schweres Gerät. Mit einem 100-Tonnen-Kran wurde die Fichte in die Halterung gehoben. Bis sie dort allerdings genau hineinpasste, mussten die Mitarbeiter der Dienstleistungsgesellschaft noch einige Male ran und den Stamm mit der Motorsäge bearbeiten. Nach etwa einer Stunde war das Aufstellen des Weihnachtsbaumes dann vollbracht. Im Anschluss begannen Mitarbeiter der Stadtwerke Neustadt mit dem Schmücken, was in den kommenden Tagen noch fortgesetzt wird. Pünktlich zum ersten Advent wird der Weihnachtsbaum somit den Neustädter Marktplatz erleuchten. Die Fichte wurde in diesem Jahr durch die Wohnring AG zur Verfügung gestellt. Am Dienstagmorgen hatte sie noch in der Florian-Geyer-Straße in Neustadt-Süd gestanden. Nachdem der Baum gefällt und zum Transport bereit gemacht worden war, trat er seinen Weg zum Neustädter Marktplatz an. Über die Bundesstraße 281 ging es bis zur Abfahrt Neunhofen, von dort weiter Richtung Stadtmitte. Entlang der Goethe- und Mühlstraße weiter zur Rodaer Straße bis hin zum Marktplatz.