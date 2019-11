Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Oberoppurg gibt es ab Januar schnelles Internet

Ein Dutzend Zuhörer folgten am Mittwochabend der Einladung des Regio-Managers Armin Geißler, der in der Dürrbachstube in Oberoppurg die Möglichkeiten des schnellen Internets erörterte. Er erklärte in der bierseligen Runde, dass alle 70 Haushalte der 160-Seelen-Gemeinde zum Jahreswechsel vom Breitband profitieren können. Er betonte, dass das Internet nicht „einfach so da ist, sondern Aufträge seitens der Interessierten erteilt werden müssen.“ Er verschwieg nicht, dass nicht nur die Telekom Anschlüsse vergebe, sondern dass die Oberoppurger auch andere Unternehmen beauftragen können.

Bürgermeister Werner Böhme zeigte sich über die seiner Meinung nach geringen Beteiligung ein wenig enttäuscht. „Diejenigen, die bislang über die geringe Bandbreite meckerten, sehe ich nicht“, sagte er vor den versammelten Oppurgern.

Mit Hilfe von Fördermitteln verlegte das Telekommunikationsunternehmen 5500 Meter Glasfaserkabel vom Ortsnetz Pößneck zum Multifunktionsgehäuse am Ortseingang des Dorfs. Von dort werden mittels der bereits vorhandenen Kupferkabel die Daten in die Häuser transportiert. Das heißt allerdings nicht, dass die Geschwindigkeit auf den „alten“ Datenautobahn so gering wie zuvor ist, sondern die Vectoring-Technologie ermöglicht bis zu 100 Megabit pro Sekunde. „Fast verlustfrei für alle Haushalte in Oberoppurg, weil die meisten im direkten Umkreis des Kastens sind“, sagt Armin Geißler.