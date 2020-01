Ein Freiwilliger bereitet Holz in Oppurg für die Weihnachtsbaumverbrennung vor.

In Oppurg brennen wieder die Weihnachtsbäume

Zum zweiten Mal gibt es in Oppurg eine Weihnachtsbaumverbrennung. Die Mitglieder des Feuerwehrvereins St. Florian laden am Samstag, 11. Januar, ab 16.30 Uhr auf den Sportplatz zu einem gemütlichen Beisammensein bei Getränken und Speisen ein. „Das Weihnachtsbaumverbrennen kam im vergangenen Jahr sehr gut an und soll künftig zur Tradition werden“, sagt Feuerwehrvereinschef Oliver Höhne.

In Vorbereitung auf die Veranstaltung wurde bereits am Mittwochnachmittag von den Vereinsmitgliedern der Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz abgeschmückt und zum Abtransport vorbereitet. Die Fichte von etwa acht Metern Höhe wurde beim traditionellen Weihnachtsbaumsetzen am ersten Advent aufgestellt.

Bäume können bis Samstag selbst gebracht werden

Im Anschluss ging es mit Traktor und Anhänger durch die Straßen des Ortes, um auch die ausgedienten Weihnachtsbäume von den Bewohnern einzusammeln. Mit Plakaten und Handzetteln hatte man diese aufgerufen, ihren Tannenbaum zu spenden und in die Einfahrt zu legen. Diesem Aufruf kamen die Oppurger gerne nach. Etwa 90 Weihnachtsbäume und damit doppelt so viele wie im vergangenen Jahr wurden am Mittwoch vor den Häusern aufgelesen. „Die Anwohner, die wir getroffen haben, haben sich über unseren Einsatz gefreut“, sagt Oliver Höhne.

Bewohner, welche die Sammelaktion am Mittwoch verpasst haben, können ihren Weihnachtsbaum trotzdem noch loswerden. „Bis Samstag kann der Baum auch selbst zum Sportplatz gebracht und an der Lagerfeuerstelle abgelegt werden“, so Oliver Höhne.