Der Meininger Hof in Pößneck öffnet wieder seine Pforten. Die neuen Pächter der Traditionsgaststätte sind ein italienisches Ehepaar.

Daniel Loche und seine Frau führen hier ein Restaurant mit sardischer Küche. Das Ristorante Shardana will mit Spaghetti, Muscheln, Teigtaschen und Wein punkten. Das Lokal stand etwa drei Jahre leer, nachdem Tobias Krahner aufgab beziehungsweise die Örtlichkeit wechselte.

Der Italiener Daniel Loche kredenzt seine sardisch-italienischen Speisen mit vielen Produkten aus seiner Heimat, die „zwei Mal im Monat mit dem Auto aus Italien kommen“, wie er sagt. Das sind etwa Pasta, Honig, Salz und Tomaten. Er gibt ein Beispiel was in seiner Küche daraus entsteht: „Teigtaschen sind eine sardische Spezialität oder auch Meeresfrüchte.“

Nach eigenen Aussagen hat der 34-Jährige zahlreiche Erfahrungen im Gastronomiebereich sammeln können. „Ich habe 22 Jahre in Sardinien, London und Barcelona gearbeitet“, sagt er. Erstmalig sei er nun in der Selbstständigkeit, nachdem er zuvor in Oldenburg und in Rudolstadt als Koch tätig war.

„Im Internet sah ich, dass der Meininger Hof frei ist“, erzählt er. „Ich habe es einfach probiert.“ Mit seiner Frau zog er vor zwei Monaten in das Obergeschoss des Hauses in der Neustädter Straße. Beide bereiteten seitdem alles Nötige vor.

Von der Lokalität sei er begeistert. „Ich sehe in Pößneck eine echte Chance. Ich hoffe auf viele Gäste“, sagt Loche. Er strebe an, mindestens drei Jahre den Meininger Hof zu pachten und auf lange Sicht das Objekt auch zu kaufen, wenn möglich. „Wir wollen allerdings erst einmal langsam anfangen und schauen wie es läuft“, sagt der Gastwirt.

Als Katastrophe bezeichnet Daniel Loche die Parkplatzsituation um die Lokalität. Doch im Wernburger Weg und in der Neustädter Straße, in Richtung Zentrum, seien durchaus etliche öffentliche Parkbuchten zu finden. Immerhin, zur Gaststätte gehören drei Parkplätze..