Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Pößneck Kinderaugen zum Leuchten gebracht

Zum ersten Mal gab es in diesem Jahr in Pößneck eine gemeinsame Wunschbaumaktion des Behindertenverbandes Saale-Orla-Kreis und des Lions Clubs Pößneck. Am vergangenen Mittwoch fand im Bilke-Saale in Pößneck die gemeinsame Feier mit Geschenkübergabe statt.

Durch das Engagement vieler Wunscherfüller konnte Kindern und Familien aus bedürftigen Familien eine kleine Freude zur Weihnachtszeit bereitet werden. „In Zusammenarbeit mit den Einrichtungen, Projekten und Beratungsstellen in Pößneck und Umgebung wurde dafür im Vorfeld der Bedarf ermittelt, denn nicht jedem Kind ist es vergönnt, viele Geschenke unter dem Weihnachtsbaum auspacken zu können. Bei manchen bleiben selbst kleine Wünsche unerfüllt“, heißt es in einer Mitteilung des Verbands.

Nach einer Märchenerzählung und etwas Gesang kam der Weihnachtsmann zu den Kindern. Unterstützung bekam er beim Überreichen der Geschenke von der Schleizer Wisentaperle, der Pößnecker Rosenkönigin und Sebastian Breitenstein vom Lions Club. „112 Geschenke konnten an diesem Nachmittag an die Kinder überreicht werden“, sagte Sandra Herrmann vom Behindertenverband. „Wir sind sehr glücklich und danken allen Wunscherfüllern für ihre Unterstützung. Sie haben viele Kinder glücklich gemacht und für strahlende Augen gesorgt“, sagen Anja Kuschick-Büttner, Geschäftsführerin des Behindertenverbandes Saale-Orla, und Johannes Heibel vom Lions Club Pößneck.

Dankbar zeigen sich die Organisatoren auch gegenüber der Stadt Pößneck, der Marien-Apotheke, dem Rewe-Einkaufsmarkt und der Kreissparkasse Saale–Orla für die Möglichkeit, die Wunschbäume dort aufzustellen.