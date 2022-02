In Pößneck soll nach zweijähriger Pause wieder eine Berufsbildungsmesse stattfinden

Pößneck. Schülerinnen und Schüler ab der achten Klasse und ihre Eltern werden in der Rosentalhalle erwartet.

Am 30. April soll in Pößneck wieder die Messe „Berufe aktuell“ stattfinden, und zwar in echt.

Schülerinnen und Schüler ab der achten Klasse und ihre Eltern, aber auch weitere Interessierte werden an dem Samstag in der Zeit zwischen 9 bis 13 Uhr in der Rosentalhalle erwartet.

OTZ-Newsletter für den Saale-Orla-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Veranstalter sind wie in der Vergangenheit die Industrie- und Handelskammer für Ostthüringen, der Arbeitskreis Schule-Wirtschaft Saale-Orla, die Kreissparkasse Saale-Orla und das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises.

Die Messe fand zuletzt 2019 statt. 2020 und 2021 fiel sie coronabedingt aus. Jetzt nimmt man einen neuen Anlauf in der Hoffnung, dass sich die Pandemie legt.

Bis zu fünfzig Ausbildungsanbieter

Betriebe, Einrichtungen und Bildungsstätten aus dem Saale-Orla-Kreis und benachbarten Regionen wollen am 30. April Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten vorstellen, aber auch Praktikumsplätze anbieten. Der Kreisverwaltung zufolge, werden „bis zu fünfzig Ausbildungsanbieter ihre jeweiligen Berufsfelder präsentieren“.

Fragen zu Bewerbungsanforderungen und Ausbildungsinhalten, aber auch zu Vergütungen und späteren Aufstiegsmöglichkeiten sollen traditionell von Geschäftsführern, Ausbildungsleitern und Lehrlingen selbst beantwortet werden.

Sollte „Berufe aktuell“ am 30. April tatsächlich stattfinden, wäre es die 17. Auflage dieser Veranstaltung. Nach vielen Jahren mit aufwendigen Wochentagsangeboten in der Pößnecker Shedhalle und einem Intermezzo in Schleiz wird die eintrittsfreie Messe seit 2016 samstags in der Pößnecker Rosentalhalle ausgerichtet, weil man so die wirklich interessierten Jugendlichen und Eltern erreiche.

Interessierte Aussteller, die von der Einladung der federführenden Industrie- und Handelskammer für Ostthüringen nicht erreicht worden sein sollten, können einen Messeplatz bei der IHK-Ausbildungsberaterin Silvia Ziegler unter Telefon 03 65/85 53 205 oder per Mail an ziegler@gera.ihk.de anfragen.