In Pößneck-Süd leuchten die Häuser um die Wette

Familie Mischok lebt in der dicht besiedelten Rudolf-Breitscheid-Straße im Süden Pößnecks. Zur Advents- und Weihnachtszeit gehört für sie eine hell erleuchtetes Haus und Garten einfach dazu. „Schon vor der Wende haben wir angefangen mit Lichtleisten unser Gebäude zu dekorieren“, erzählt Waldemar Mischok. Nach und nach sei es mehr geworden.

Etliche tausend LED-Lämpchen erhellen sein Grundstück, besonders auffällig ist seine Nordmanntanne. Sie wächst jedes Jahr um einen halben Meter in die Höhe. Allein dort erstrahlen allabendlich weithin sichtbar 1500 Stück in bläulichem Licht. „Etwa zwei Tage lang braucht mein Sohn, um auf der Leiter stehend bis hinauf in die Spitze die Leuchtmittel zu verteilen“, sagt er lächelnd. Lichterschläuche, die ganzjährig fest und fast unsichtbar unter der Dachrinne montiert sind, gehören mit zum Ensemble, genau wie Lichtergries, Ketten und Netze über den Bäumchen auf dem Grundstück. „Alle Fenster an meinem Haus sind beleuchtet“, fasst er zusammen. Vom ersten Advent bis zum 6. Januar funkelt die Deko, „mit einer Zeitschaltuhr zwischen 16 und 23 Uhr“, wie Mischok betont. Außer an Heiligabend: Da brennt sie die ganze Nacht lang.

Ob sich die ganze Beleuchtung auf der Stromrechnung bemerkbar mache, könne er nicht unbedingt feststellen. „Ich habe sogar eine Rückzahlung von den Stadtwerken in diesem Jahr bekommen“, meint er schulterzuckend. Die LED-Leuchtmittel sparen Strom und wären fast wartungsfrei. Zudem nähmen sie gut verpackt auf dem Dachboden gar nicht so viel Platz weg.

Gerlinde Handke, die weiter westlich in der Straße wohnt, meint, dass sei zwar ein schöner Anblick, aber sie habe sich die ganzen Jahre über nicht von ihren Nachbarn anstecken lassen. „Wir haben keine Außenbeleuchtung, zwei Schwibbögen im Fenster reichen uns“, sagt sie. „Soll man nicht in den Zeiten des Klimawandels, Strom sparen?“ fragt sie.

Auch Familie Thiem in der Beethovenstraße kennt die hellerleuchtete untere Rudolf-Breitscheid-Straße nur zu gut: „Das ist mir zu viel“, sagt Michael Thiem. Er ergänzt: „Wir wollen es nicht übertreiben, wir gehen eher sparsam mit den Lichtern um.“ Ein kleines Bäumchen mit wenigen Lichtern und zwei Zwerge mit Laternen zieren ihren Garten.

In einer der Nebenstraßen wohnt Ronny Lauer. Bei einem Spaziergang bewundert er die Dekoration, er könne sich selbst vorstellen, sein Haus mit vielen Lämpchen zu beleuchten. Aber nur dann wenn die Fassade und das drumherum es hergebe: „Mein Haus ist hässlich, das passt nur, wenn die Fassade schön ist.“ Er nimmt sich vor, die Fassade zu verschönern, um sie dann doch bald bestrahlen zu können.