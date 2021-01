In Pößneck werden Nieder- und Mittelspannungsleitungen erneuert

Wenn im Frühjahr die Kreuzung an der Jüdeweiner Kirche in Pößneck aufgerissen wird, dann wird hier auch gleich die unterirdische Infrastruktur der Stadtwerke Jena Netze GmbH erneuert.

Pößneck Stadtwerke Jena Netze GmbH will 2021 etwa 250.000 Euro in ihrem Geschäftsgebiet Pößneck investieren

Der Jenaer Stadtwerkekonzern will in diesem Jahr über die Stadtwerke Jena Netze GmbH etwa 250.000 Euro in Pößneck investieren. Der Betreiber des Energieversorgungsnetzes in Pößneck will sich dabei vor allem an zwei größeren Projekten Dritter beteiligen.

So will sich die Stadtwerkegruppe am grundhaften Ausbau des Kreuzungsbereiches an der Jüdeweiner Kirche beteiligen. "Im Zuge der Maßnahme sollen IT-Leerrohre verlegt sowie die vorhandenen Nieder- und Mittelspannungsleitungen erneuert werden", teilt Sandra Werner von der Unternehmenskommunikation der Stadtwerkegruppe mit. Die Kreuzung wird ab Frühjahr in der Regie der Stadt Pößneck erneuert.

Bauarbeiten an der Bahnquerung Jenaer Straße

In der Jenaer Straße steht ebenfalls ab Frühjahr eine Erneuerung der Bahnquerung an. Die Stadtwerke wollen bei dieser Gelegenheit die Niederspannungskabel erneuern, die in dem Bereich vorhanden sind.

Im vergangenen Jahr hat die Stadtwerkegruppe der Mitteilung zufolge rund 370.000 Euro in Pößneck investiert. Schwerpunkte waren die Großbaustellen Straße des Friedens und Netto-Kreuzung. Erneuert wurden Niederspannungs- und Mittelspannungs-Strom sowie Gas-Hochdruckleitungen.

Die erst zum 1. Januar 2017 gegründete Stadtwerke Jena Netze GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH. Am Strom-, Gas- und Fernwärmeversorger wiederum ist die Stadt Pößneck mittelbar über ihre Stadtmarketinggesellschaft mit 5,9 Prozent beteiligt.