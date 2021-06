In Pößneck wird die neue Rosenkönigin gesucht

Pößneck. Volkssolidarität Pößneck öffnet Orlataler Klubs am 1. Juli und bereitet beliebte sommerliche Seniorenfeste vor.

Die Klubs der Volkssolidarität Pößneck öffnen am 1. Juli wieder. Und die 60 Ortsgruppen des Wohlfahrtverbandes wollen ihre selbstständigen Tätigkeiten so schnell wie möglich wieder aufnehmen. Das teilten Christian Herrgott und Jürgen Zörcher, der Vorstandsvorsitzende und der Geschäftsführer des noch 2750 Mitglieder starken Vereines mit.

„Es gibt den einen oder anderen runden Geburtstag, der nachgeholt werden muss“, sagte Herrgott in einer Beratung zum Neustart des Vereinslebens in der Volkssolidarität. „Die Verantwortlichen in den Ortsgruppen brennen darauf, den Mitgliedern wieder etwas anbieten zu können“, ergänzte Zörcher.

„Unsere Mitglieder sind gut durchgeimpft, da sind die Risiken geringer als im vergangenen Sommer“, schätzte Herrgott ein. Dennoch gelte es nach wie vor, Infektionsschutzkonzepte einzuhalten, so Zörcher. Wobei man derzeit bei Veranstaltungen an der frischen Luft auf kaum mehr als die eigene Sicherheit achten müsse.

In Vorbereitung sind zudem drei zentrale Veranstaltungen der Volkssolidarität Pößneck.

Teich-, Blasmusik- und Rosenfest haben jetzt einen festen Termin

So nimmt man sich für den 17. Juli, 14 Uhr, nach der 2020er Zwangspause wieder ein Teichfest auf dem Gelände der Seniorenresidenz in der Pößnecker Kastanienallee vor. Im Mittelpunkt der Veranstaltung sollen wie immer Ehrungen langjähriger Mitglieder stehen. Zu Kaffee und Kuchen und kulturellem Programm werden 87 verdiente Senioren aus dem gesamten Orlatal eingeladen, die im vergangenen Jahr oder in diesem ein hohes rundes Jubiläum im Verband hatten beziehungsweise haben.

Erwartet werden beispielsweise Jürgen Starke, Jahrgang 1931, und Regina Baumgart, Jahrgang 1936, die der Volkssolidarität seit 71 Jahren angehören und damit den Wohlfahrtsverband buchstäblich mit aufgebaut haben. „Es wird ein großes Fest“, blickte Tina Schötz vom Organisatoren-Team voraus. „Wir wollen es wirklich schön machen für unsere Mitglieder.“

Zum Pößnecker Volkssolidaritätssommer gehört seit rund 50 Jahren auch ein Blasmusikfest und wohl immer soll dieses von einer böhmischen Kapelle bestritten worden sein. Die erwarteten Musikanten aus Pilsen können dieses Jahr allerdings nicht kommen – weil sie bereits ausgebucht seien. So wird am 14. August ab 14 Uhr die Oschitzer Blasmusik im Innenhof des Senioren- und Sozialzentrums an der Jahnstraße unterhalten.

Das Rosenfest im Rosengarten des Senioren- und Sozialzentrums wird später als sonst, nämlich erst am 12. September ab 14 Uhr gefeiert. Allerdings fehlen da noch die Hauptpersonen – eine neue Rosenkönigin und eine neue Rosenprinzessin. Gesucht werden also Nachfolgerinnen für Jennifer IV. und die kleine Sophia, die 2019 gekrönt wurden und deren Amtszeiten sich coronabedingt auf zwei Jahre erstreckt haben.

Foto, Lebenslauf und nette Zeilen als Bewerbung per E-Mail

Zu den Aufgaben der Rosenkönigin gehört es bekanntlich, vor allem die Volkssolidarität und die Stadt Pößneck, aber auch Förderer dieser Tradition wie die Rosenbrauerei mindestens ein Jahr lang bei verschiedenen Veranstaltungen in der Region und auch mal darüber hinaus zu vertreten. Eine gewisse Verbundenheit mit Pößneck und Umgebung wird vorausgesetzt. Gefragt sind junge Frauen aus dem Orlatal mit natürlicher Ausstrahlung und einem freundlichen Auftritt.

Die Bewerberinnen um dieses Ehrenamt sollten mindestens 18 Jahre alt sein und idealerweise einen Führerschein Klasse B haben. Wer sich den Spaß gönnen will, sollte so bald wie möglich ein paar nette Zeilen, einen kurzen Lebenslauf und ein Foto an geschaeftsstelle@vs-poessneck.de mailen.

Der dann 35. Rosenkönigin soll die vierte Rosenprinzessin zur Seite stehen und hier sind pfiffige Mädchen im Alter zwischen fünf und acht Jahren gefragt. Bei der Bewerbung können in diesem Fall Mutti und Vati helfen.

Was ist mit dem Buchtahöhenfest, das insbesondere die Wanderer aus den Ortsgruppen immer Mitte Juli an der Waldhütte auf dem höchsten Punkt des früheren Kreises Pößneck gefeiert haben? „Hier sind noch organisatorische Dinge zu klären“, antwortete Herrgott. Wenn, dann wird man sich wohl im September bei 535,4 Metern über dem Meeresspiegel treffen.

In einem längerfristigen Ausblick kündigte Herrgott für den Herbst eine Delegiertenkonferenz an, in welcher etwa Anpassungen der Vereinssatzung auf der Tagesordnung stehen sollen. Schließlich ist man derzeit zuversichtlich, dass in diesem Jahr von Krölpa bis Mittelpöllnitz wieder der jährliche Marathon der Volkssolidaritäts-Weihnachtsfeiern absolviert werden kann.