Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Pößneck wird eine neue Rosenkönigin gesucht

Die Volkssolidarität Pößneck lässt in diesem Sommer drei ihrer beliebtesten öffentlichen Feste ausfallen. Das bestätigte am Dienstag Sabine Streim vom Vereinsmanagement des Wohlfahrtverbandes.

Hintergrund seien nicht nur die Infektionsschutz-Regelungen. Der Volkssolidarität gehe es vor allem darum, die meist älteren Besucher der Veranstaltungen keinem unnötigen Risiko auszusetzen.

So sollte am kommenden Wochenende das Teichfest auf dem Gelände der Seniorenresidenz in der Pößnecker Kastanienallee gefeiert werden. Höhepunkt und mit Spannung erwartet waren da immer die Ehrungen langjähriger und verdienter Mitglieder der Volkssolidarität. Zumindest die Verleihung der Urkunden und Ehrennadeln soll noch dieses Jahr in einem geeigneten Rahmen nachgeholt werden.

Früher als in den vergangenen Jahren und eher in der Zeit der Rosenblüte sollte am 5. Juli das Rosenfest mit Krönung einer neuen Rosenkönigin im Senioren- und Sozialzentrum an der Jahnstraße in Pößneck steigen. Diese Veranstaltung ist ersatzlos abgesagt. Die einjährige Amtszeit der aktuellen Rosenkönigin Jennifer IV. wird auf ihren Wunsch nicht verlängert, was denkbar gewesen wäre, und eine neue ist noch nicht gefunden.

Foto, Lebenslauf und ein paar nette Zeilen genügen erst einmal

Junge Frauen aus dem Orlatal, die die Volkssolidarität und die Stadt Pößneck nebst Rosen­brauerei und Rosen­apotheke mindestens ein Jahr lang bei den verschiedensten Gelegenheiten vertreten wollen, können sich also um das Ehrenamt bewerben – eine Mail mit Foto, Lebenslauf und ein paar netten Zeilen an geschaeftsstelle@vs-poessneck.de genügt zunächst. Wann die 35. Rosenkönigin gekrönt wird, ist indes völlig offen.

Schließlich fällt in diesem Sommer ersatzlos das Buchtahöhenfest der Volkssolidaritäts-Ortsgruppen aus dem Orlatal aus, das am 17. Juli wie immer am höchst gelegenen Punkt (535 Meter über dem Meeresspiegel) des früheren Kreises Pößneck gefeiert werden sollte. Hier wäre der organisatorische Aufwand vor dem Hintergrund der Infektionsschutz-Regelungen so umfangreich und letztlich auch so kostspielig gewesen, dass man sich entschieden hat, erst in wieder besseren Zeiten im großen Kreis zu feiern.