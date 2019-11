Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Pößnecker Innenstadt Signal gegen Gewalt gesetzt

Sechzehn angehende Erzieher der Euro Akademie Pößneck machten sich am Mittwochvormittag gemeinsam mit der Opferhilfe Weisser Ring auf den Weg, um Menschen in der Innenstadt von Pößneck auf die Themen häusliche Gewalt, sexuelle Gewalt und Cybermobbing hinzuweisen. Denn laut einer aktuellen Veröffentlichung des Bundeskriminalamtes ist im Jahr 2018 zum Beispiel die Zahl von Gewalttaten in Partnerschaften erneut gestiegen – gegenüber 2017 um 1,3 Prozent. Kürzlich zeugten Schlagzeilen in den Medien etwa davon, dass statistisch gesehen jede vierte Frau in Deutschland mindestens einmal im Leben Gewalt in der Partnerschaft erlebt.

Die Gruppe bildet vor dem Pößnecker Rathaus mit Ballons einen symbolischen weißen Ring. Foto: Martin Schöne

Im Rahmen der „Woche gegen Gewalt“ im Landkreis Saale-Orla hatten sich die Auszubildenden zuvor intensiv mit der Problematik, Präventionsmaßnahmen und Opferbelangen auseinandergesetzt. Mit selbst erstelltem Informationsmaterial wollten sie dieses Wissen nun auch unter die Leute bringen und verteilten dazu mit umgeschnallten Bauchläden Info-Tüten oder Luftballons. Zuvor hatten sie allerdings gemeinsam mit dem Bürgermeister der Stadt, Michael Modde (parteilos), vor dem Rathaus ein Signal gegen Gewalt gesendet, indem sie mit den Ballons einen weißen Ring bildeten.

Der Aktionstag in Pößneck wurde unterstützt von Virginie Wolfram, Leiterin des Außenstelle des Weissen Rings im Landkreis, den Gleichstellungsbeauftragten der Städte Pößneck, Schleiz und des Landkreises und dem Kinderschutzdienst im Rahmen des Netzwerks gegen häusliche Gewalt im Saale-Orla-Kreis. Apotheken in Schleiz, Gefell und Bad Lobenstein sponsorten Taschentuchpackungen mit aufgeklebten Schriftzügen wie „Wir haben die Nase voll von häuslicher Gewalt“, welche die Teilnehmer an Pößnecker verteilten.

Wenn aus Liebe Verachtung wird

Vorsicht zerbrechlich – Gewalt gegen Kinder geht uns alle an, steht auf einem Plakat. Foto: Martin Schöne

Die Klassenleiterin an der Euro Akademie, Janine Korn, erläuterte: „Seit dem 4. November hat die Klasse ‘Erzieher 12’ die Aktion vorbereitet. Neu sei, dass in diesem Jahrgang erstmals auch fünf Personen berufsbegleitend die Erzieherausbildung absolvierten. Der Auszubildende Anton Seiferth etwa berichtet von Herausforderungen bei der Koordinierung der Innenstadt-Aktion, zum Beispiel das Vereinen vieler unterschiedlicher Aussagen. Auf den Plakaten hieß es zur häuslichen Gewalt etwa „Wenn aus Liebe Verachtung wird“ und eines zu sexueller Gewalt wies auf die Opfer-Telefonnummer 116 006 hin und hob hervor: „Schützen Sie Kinder durch Wissen“.

Dieses Wissen um Symptomatik bei Betroffenen und entsprechende Ansprechpartner sollen die Auszubildenden für ihre zukünftige Arbeit mitnehmen und auch als Multiplikatoren wirken, erläuterte Virginie Wolfram am Rande. Gleichzeitig hoffe sie auch, durch die Aktion eventuell neue ehrenamtliche Unterstützer für den Weissen Ring unter den jungen Teilnehmern zu finden. Beispielsweise das Thema Cybermobbing sei in dieser Generation ein viel diskutiertes Phänomen und Opfer benötigten auch hier Ansprechpartner und Unterstützung.