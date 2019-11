Gedenktag In Triptis am Volkstrauertag an Opfer erinnert

In Triptis und einigen Ortsteilen der Stadt wurde am Volkstrauertag der Opfer von Krieg, Gewaltherrschaft und Vertreibung gedacht. Kurz vor 10 Uhr etwa fand sich am Sonntag eine andächtige Gruppe bestehend aus Bürgern, dem Bürgermeister Peter Orosz und Vertretern des Stadtrates am Kriegerdenkmal im Park ein, um ein Gesteck niederzulegen und an das Leid der Menschen zu erinnern.