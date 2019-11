Die Ampelanlage an der im Volksmund Weru-Kreuzung genannten Kreuzung im Gewerbegebiet in Triptis wurde demontiert.

In Triptis ist die Ampel weg

Die Ampel an der im Volksmund meist nur als Weru-Kreuzung bezeichneten Straßenverbindung im östlichen Triptiser Gewerbegebiet ist weg. Aus einer Veröffentlichung der Stadt vom 23. November geht dazu Folgendes hervor: „Die Lichtsignalanlage und die Schilderbrücke an der Weru-Kreuzung wurden entfernt. Auf die aktuelle Beschilderung ist zu achten.“ Noch bis Juli hatten in der Stadt Pläne bestanden, an der Stelle einen Kreisverkehr einzurichten. Aufgrund von Kostenschätzungen um die 130.000 Euro brutto stoppte der Stadtrat das Vorhaben, wollte aber dennoch über eine Umgestaltung der Kreuzung eine Entschärfung an der Stelle herbeiführen.