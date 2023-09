In Triptis wird Strom unter Leuten produziert

Triptis. Warum das Freibad Triptis am Sonnabend einer der acht dezentralen Standorte eines landesweiten Tages der offenen Tür der Thüringer Energie AG ist und mit welchem Extra die Besucher rechnen können.

Rein energetisch sei die längliche Freiflächen-Photovoltaikanlage auf dem Gelände des Triptiser Freibades nichts Besonderes, sagen Kenner der Materie. Was die Konstruktion aber auszeichne, sei, dass die 236 Solarstrommodule nicht auf einem Acker, sondern mitten in der Stadt und unter Leuten stehen.

Das verschafft dem kleinen Kraftwerk nun eine besondere Ehre. Am Sonnabend, 16. September, ist das Freibad Triptis einer der acht dezentralen Standorte eines landesweiten Tages der offenen Tür der Thüringer Energie AG (Teag). Tausende Kunden des Versorgers seien nach dem Motto „Technik, die begeistert“ zum Schauen und Staunen eingeladen worden.

Der Eintritt ist frei

Die Teag-Gruppe mit Tochtergesellschaften wie Thüringer Energienetze, Thüringer Netkom und Teag Solar bietet zum siebenten Mal einen Blick hinter die Kulissen der Energiewirtschaft an. Ein Anliegen ist dem Unternehmen in weitgehend kommunalem Besitz die Werbung für nachhaltige Energieerzeugung. Triptis ist am Sonnabend neben Jena, wo das Heizkraftwerk Rudolstädter Straße 41 im Mittelpunkt steht, nur einer von zwei Teag-Treffpunkten in Ostthüringen.

Die Gäste werden ab 11 Uhr erwartet. Parkplätze gibt es reichlich. Auswärtige sollten die Adresse An der Stadthalle 9 in ihre Navigationsgeräte eingeben. Der Eintritt ist frei. Das Tor des Freibades soll um 17 Uhr hinter dem letzten Besucher geschlossen werden.

Ausblicken der Thüringer Energie AG und der Stadt Triptis zufolge, werde es Rundgänge und Vorführungen zur Photovoltaikanlage geben. Elektromonteuren kann bei Solaranschlüssen quasi über die Schulter geschaut werden. Und mit Drohnenflügen soll aufgezeigt werden, wie per Wärmebildkamera kleinste Schadstellen an einer solchen Anlage punktgenau aufgespürt werden.

Strom für 27 Drei-Personen-Haushalte

Informationen und kleinere Vorführungen rund um den vieldiskutierten Glaserfaserausbau sollen das Geschehen abrunden. Exklusiv zum Ende der Triptiser Freibad-Saison 2023 werde eine „Thüringer Netkom Chill-out-Area“ mit Musik und Wasserspielaktionen zum Verweilen einladen. Dieses Extra dürfte eine zusätzliche Reverenz vor der Initiative der Stadt Triptis bei den Erneuerbaren Energien sein.

Die Freiflächen-Photovoltaik mit zwei weitgehend südlich ausgerichteten Modultischreihen ist teils im Herbst 2022, teils im Frühjahr 2023 aus dem Boden gestampft worden. Bei einer früheren Gelegenheit wurde die Investition mit 135.000 Euro inklusive Fördermittel beziffert. Die Leistung der Anlage wird mit 96,76 kWp angegeben.

Der Hauptsitz der Thüringer Energie AG in Erfurt. Foto: Martin Schutt / dpa / Archivfoto

Mit dem Strom könne der jährliche Bedarf von 27 durchschnittlichen Drei-Personen-Haushalten oder eben jener des Triptiser Freibades komplett gedeckt werden. Die jährliche Kohlendioxideinsparung wird mit 56,5 Tonnen angegeben.

Freibad ist ökologisch autark

Mit dem vor Ort erzeugten Strom werden zum Beispiel Pumpen und Beleuchtung betrieben. Die quasi Original Triptiser Energie werde auch bei der Wasseraufbereitung und -temperierung eingesetzt. Mit den weiteren kommunalen Investitionen in das Triptiser Freibad sollen neue Einsatzmöglichkeiten für das Erzeugnis der großzügig dimensionierten Freiflächen-Photovoltaik hinzukommen.

„Unser Freibad ist ökologisch praktisch autark“, hatte der Triptiser Kulturamtsleiter Jan Wißgott schon vor der Saison 2023 festgestellt, die nach exakt 107 Öffnungstagen am Freitag, 15. September, endet. Schon am Montag soll die nächste Etappe der mehrjährigen und bis einschließlich 2025 laufenden Modernisierung des städtischen Schwimmbades beginnen.