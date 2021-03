In Weira geht’s rund, wegen eines Satzes

In Weira ist es nicht immer so ruhig, in der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde heftig gestritten.

Man kann sicherlich mit Fug und Recht behaupten, dass Weira eine der reichsten Gemeinden im Saale-Orla-Kreis ist. Die Gewerbeeinnahmen sind so hoch, dass die Kommune keine Schlüsselzuweisungen vom Land erhält, sondern der Finanzfluss sogar in die umgekehrte Richtung läuft. Denn im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs werden in diesem Jahr 170.000 Euro an Umlagen ans Land Thüringen gezahlt, wie in der jüngsten Gemeinderatssitzung von Weira zu hören war. Fast eine Million Euro sollen am Ende des Jahres in den Rücklagen vorhanden sein. Man könnte fast meinen, es fließen Milch und Honig die Straßen in Weira hinab. Doch damit könnte man nicht falscher liegen.