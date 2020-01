Blick vom Triptiser Ortsteil Oberpöllnitz in Richtung der Autobahn 9. Ob in der Gegend irgendwann ein neues Industrie- und Gewerbegebiet entstehen könnte, ist völlig offen.

Industrie-Vorrangfläche bei Triptis steht im Planentwurf

In der vergangenen Woche erläuterte ein Vorstandsmitglied der Q1-Energie AG der Redaktion den Grund der Pause bei den Planungsbemühungen rund um einen möglichen Autohof-Neubau am Ort der Shell-Tankstelle in Triptis. Hierbei ging es im Wesentlichen um die Sorge, im Norden der Stadt könnte nahe der Auffahrt zur Autobahn 9 in Zukunft möglicherweise ein weiteres Industriegebiet entstehen.

Würde sich im Zuge dessen dort ein weiterer Autohof ansiedeln, so die Argumentation, würde das den Erfolg des in Planung befindlichen Q1-Autohofprojekts gefährden. Die Antwort des Unternehmens nimmt direkten Bezug auf die Ausweisung eines Industrie- und Gewerbegebietes namens „IG-6“ Triptis-Nord II. Um zu erfahren, was es mit diesem Areal auf sich hat, lohnt ein Blick in den aktuellen Entwurf des Regionalplans der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen. In dem Dokument, das nach dessen Genehmigung eine Grundlage der räumlichen und strukturellen Entwicklung der Planungsregion bildet, wird das IG-6 Triptis-Nord II als ein Vorranggebiet für großflächige Industrieansiedlungen aufgeführt. Der Regionalplan befindet sich laut Informationen aus der Planungsgemeinschaft aktuell im Stadium der Auswertung und Abwägung von Stellungnahmen nach der öffentlichen Auslegung. Er stellt ein Bindeglied zwischen Landesentwicklungsplan und der kommunalen Ortsplanung dar. Das Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025 notiert „Triptis-Nord II“ als einen von 23 Standorten für mögliche „Ansiedlungen mit hoher strukturpolitischer und überregionaler Bedeutung.“ Ob letztlich in Bereichen solcher ausgewiesenen Vorranggebiete tatsächlich Industrie- und Gewerbegebiete entstehen, hängt allerdings von vielen weiteren Faktoren ab – unter anderem dem Interesse möglicher Investoren oder auch dem Willen der jeweiligen Kommune. So etwas kann Jahre dauern. Beim Regionalplan Ostthüringen handelt es sich demnach lediglich um eine rahmensetzende Planung, die allerdings bereits im Entwurfsstadium einen Eindruck über künftige Entwicklungsmöglichkeiten zulässt.