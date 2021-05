Inge Barg im Alter von 90 Jahren verstorben

Pößneck. Die Schlettweinerin engagierte sich über Jahrzehnte in der Arbeiterwohlfahrt Saale-Orla, in der SPD und im Pößnecker Stadtrat.

Inge Barg, langjährige Stadträtin in Pößneck, ist am 11. Mai im Alter von 90 Jahren verstorben. Sie gehörte der SPD-Fraktion des kommunalen Parlamentes in den Jahren von 1990 bis 2004 an. Auf ein weiteres Stadtratsmandat, das als Nachrückerin möglich gewesen wäre, hatte sie 2004 zu Gunsten eines jüngeren Sozialdemokraten verzichtet.

Inge Barg gehört zu jener Gruppe Einheimischer, die unbestritten als Wende-Macher in Pößneck gelten. Noch 1989 gründete sie hier einen der ersten sozialdemokratischen Ortsverbände in der DDR mit, um sich ab 1990 am Aufbau der Awo-Strukturen in der Region zu engagieren. Dem 1994 gebildeten landkreisweiten Verband stand sie bis 2011 als Vorstandsvorsitzende vor, und so heißt es in einem Awo-Nachruf: „Ein Teil der Lebensleistung von Inge Barg wird immer auch ein Teil der Geschichte der Arbeiterwohlfahrt im Saale-Orla-Kreis sein.“ Für ihre Verdienste um die Awo wurde ihr unter anderem 2009 das Bundesverdienstkreuz verliehen. Zuletzt hatte sich die Schlettweinerin führend in einer Bürgerinitiative engagiert, die erfolgreich gegen ein Steinbruch-Projekt am Rande des Pößnecker Stadtteiles vorgegangen war.

„In der Zeit nach der Wende hat Inge Barg eine entscheidende Rolle bei der Einführung demokratischer Strukturen gespielt“, so der Pößnecker Bürgermeister Michael Modde. Als Stadträtin habe sie manche Haushaltsdebatte durch ihre berufliche Kompetenz als Steuerbevollmächtigte bereichert. Zudem bleibe sie aufgrund ihres sozialpolitischen Engagements in Erinnerung. Inge Barg hatte sich unter anderem dafür eingesetzt, dass der Schlettweiner Kindergarten in städtischer Trägerschaft bleibt.