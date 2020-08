Diplom-Restaurator Peter Jung arbeitet an der Schablonierung im Chor der Kirche in Keila.

Innenraumsanierung der Kirche in Keila schreitet voran

Tritt man in die Kirche in Keila, stellt man bereits eine erhebliche Veränderung fest. Denn auch wenn die Sanierung des Innenraumes noch mitten im Gange ist, wirkt dieser schon jetzt erheblich heller und freundlicher. Im Juni begannen dort die Arbeiten, seither hat sich einiges getan. „Es geht voran. Es sieht schon gut aus, was bis jetzt gemacht wurde. Wir wollten ja gerne eine helle Kirche haben“, sagt auch Ulrich Schulze-Könitzer, Mitglied des Gemeindekirchenrates und Verantwortlicher für die Baumaßnahmen.