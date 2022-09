Interesse durch Details

Oliver Nowak über Stadtführungen.

Ob eine Stadtführung interessant ist, hängt weniger von der Geschichte einer Stadt ab. Vielmehr ist es wichtig, wie diese Geschichte erzählt wird, welche Anekdoten sich in der Stadtgeschichte verbergen und was es Kurioses und auch Witziges zu berichten gibt.

Die Stadtrundgänge zum runden Vereinsgeburtstag des Heimatvereins in Pößneck sind mit ihren Theatervorstellungen dabei ein Glanzstück, wie Stadtgeschichte spannend und vor allem kreativ rübergebracht werden kann.

Die Pößnecker, aber auch Gäste von außerhalb können sich glücklich schätzen, mit den Stadtführungen das Besondere der Pößnecker Museumsnächte nachzuerleben. Es bleibt zu wünschen, dass der Heimatverein in Zukunft auch so engagierte Mitglieder neu in seinen Reihen begrüßen kann, wie jene, welche die Stadtführungen machten.

Erinnerung an die Pößnecker Museumsnächte