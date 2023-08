Internationale Wanderausstellung macht Station in Pößneck

Pößneck. Vernissage mit kurzweiligem Talk in der Stadtbibliothek

Die internationale Wanderausstellung mit den schönsten deutschen Büchern eines Produktionsjahrgangs macht ununterbrochen seit den 1990ern in Pößneck und Umgebung Station. Seit 2006 ist immer im Herbst die Pößnecker Stadtbibliothek ein fester Standort dieser Schau. Und genau da können „Die schönsten deutschen Bücher 2023“ vom 7. bis 23. September in die Hand genommen werden.

Eintrittsfreie Ausstellung

Die eintrittsfreie Ausstellung der Stiftung Buchkunst aus Frankfurt am Main wird in der Bilke am 6. September um 18.30 Uhr eröffnet. Frank Mylius, Fachbereichsleiter Druck- und Medientechnik im Pößnecker Berufsbildungszentrum, und Bibliotheksleiterin Martina Rübesam wollen prämierte Druckwerke in einem kurzweiligen Dialog aus Experten- und aus Lesersicht vorstellen – und gegenteilige Meinungen zu jenen der Buchkunst-Jury sind nicht ausgeschlossen.

Unter den 25 schönsten deutschen Büchern eines Jahrgangs sind immer wieder auch Erzeugnisse der Pößnecker Großdruckerei GGP Media GmbH dabei, dieses Mal allerdings nicht. 2006 war das inhaltlich in Neustadt angesiedelte Werk „Die Entenrepublik Gamsenteich“ unter den Bestplatzierten.