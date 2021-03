Ist doch fast wie Amazon

Marcus Cislak kauft auch im Lockdown beim lokalen Händler in Pößneck.

Die Einzelhändler in Pößneck, auf dem Land, in der Stadt, im Orlatal, Thüringen, der Bundesrepublik und weit darüber hinaus haben es nicht einfach. Auf der einen Seite kämpfen sie seit Jahren gegen übermächtige multinationale Konzerne, wie Amazon, Ebay und Co, die man eindeutig als Gewinner bezeichnen kann, weil sie unschlagbare (Online-)Vertriebswege haben.

Andererseits sind die Gewerbetreibenden vor Ort gezwungen, ihrerseits so kontaktarm wie möglich zu operieren. Also Telefon, Internet oder den klassischen Zuruf für sich zu nutzen, um irgendwie Handel zu betreiben.

Dabei wird seit Jahren gepredigt: Geht zu eurem Ladenbesitzer um die Ecke, den kennt man persönlich, ist vielleicht ein Nachbar, der kann einem Auge in Auge helfen, man kann die Ware anfassen, ausprobieren, zurückschaffen, ihn mit Fehlern konfrontieren. Er steht mit seiner Person dafür ein, was er anbietet.

Amazon ist’s Wurscht, ob die Ware gut oder schlecht ist, der Transporteur 14 Stunden arbeitet, damit einem das Produkt noch heute ins Haus geliefert wird. Und das Händlersterben vor Ort ist Amazon auch Wurscht.

Mir nicht. Ich nehme die Möglichkeiten wahr, bestelle bei meinem Händler vor Ort, kaufe es und hole es mir ab. Ist fast wie Amazon, aber mit dem entscheidenden Unterschied, dass ich nicht nur meinen Postboten kenne, sondern den Händler selbst.