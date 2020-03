Jägerschaft Pößneck sponsert hunderte Gewächse

Der Verein Jägerschaft Pößneck organisiert dieser Tage wieder eine der regelmäßigen Pflanzaktionen. Förster, Landwirte und Naturschützer setzen insgesamt 600 Sträucher und 360 Bäume an verschiedenen Standorten im Orlatal.

Waren in den vergangnen Tagen unter anderem Freiwillige in Seebach beteiligt, plant der Verein am kommenden Wochenende im Raum Neustadt, also auch in den Gemarkungen Strößwitz, Breitenhain und Linda, Gewächse in den Wäldern und in der offenen Landschaft in den Boden zu bringen.

„Insgesamt wurden für das Pflanzenmaterial, inklusive Pfähle und Baumschutzspiralen, 3500 Euro aus der Vereinskasse der Jägerschaft ausgegeben“, so der Initiator der diesjährigen Aktion, Lutz Schauerhammer.

Wildobstgehölze und Sträucher gepflanzt

„Wir geben damit einen Anschub für unsere Jäger“, sagt das Vorstandsmitglied über das Ziel. Bevorzugt haben die Aktivisten, nach vorheriger Absprache mit den Flächeneigentümern, in durch Borkenkäfer und Stürme geschädigten Standorten an Waldrändern gepflanzt.

Etwa die Hälfte des gekauften Grüns ist bereits in Bodelwitz, Gertewitz, Paska und Wernburg durch Einzelne oder kleinere Gruppen gesetzt worden. In Seebach war man zu sechst. „Dort waren es zwanzig Wildobstgehölze und vierzig Sträucher“, so Schauerhammer. Schlehen, Hundsrosen, Berberitze, Hasel und Weißdorn sind bei letzteren darunter. Wildkirschen, Walnuss, Kastanien und Eichen bei den Wildobstgehölzen. Die Pflanzen stammen alle aus der Baumschule in Bremsnitz (Saale-Holzland-Kreis).

Schutz vor Wildverbiss im Wald

Der Gössitzer Revierförster Uwe Thrum, der in Seebach wohnt, half tatkräftig mit. Er erklärt: „Eine Bepflanzung von Waldrändern mit Früchte tragenden Baumarten und Sträuchern stärkt die Schutzfunktion dieser ökologisch wertvollen Waldteile nachhaltig.“

Gleichzeitig verbessere es den Lebensraum für das Wild und reduziere die Verbissbelastung auf die Waldbäume im Inneren des Waldes. Zudem wären derartige Pflanzmaßnahmen gut geeignet, unterschiedliche Lebensräume miteinander zu vernetzen, wie Wälder, Wiesen und Felder.

„Auch Landwirte wollen natürlich so wenig wie möglich Schäden durch den Wildverbiss haben“, so Schauerhammer über die Zusammenarbeit mit dem Landbesitzer Tino Schmidt. Er hatte sich am Wochenende ebenso bereit erklärt bei der Pflanzaktion mitzuhelfen.

Man pflege ein gutes Verhältnis zueinander, lobt der Jäger. Landnutzer, wie Land- und Forstwirte, aber auch Jäger seien Fachleute im Umgang mit der Natur und deren Hilfe für die heimischen Wälder wären deshalb wirkungsvoll, ergänzte Thrum.

Viel Gesprächsstoff beim Pflanzen

Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren könne als fruchtbar beschreiben werden. Man lernt sich kennen, pflegt Bekanntschaften. „Man tauscht sich über Aktuelles aus“, sagt Lutz Schauerhammer. Ein Beispiel sei der Vollmond in der Nacht von Sonntag auf Montag gewesen.

Das Ereignis würde die Wildschweinjagd beeinflussen, meint der erfahrene Jäger. Die Tage vor dem Vollmond wären eine besondere Herausforderung und würden gern zur Jagd genutzt. Das sorge natürlich auch für viel Gesprächsstoff.

Solche Pflanzaktionen durch die Jägerschaft gab es in den vergangenen Jahrzehnten in unregelmäßigen Abständen und zeigten inzwischen eindrucksvolle Ergebnisse von Biotopaufwertungen, so Förster Uwe Thrum.