Jägerschaften des Saale-Orla-Kreises messen sich untereinander

Neustadt. Das jährliche Vergleichsschießen der Jäger aus dem Saale-Orla-Kreis um den Pokal des Landrats wurde am Wochenende in Neustadt ausgerichtet.

Teilnehmen konnten alle Mitglieder der Jägerschaften Schleiz, Bad Lobenstein und Pößneck. Geschossen wurden die Disziplinen 15-Tauben-Trap, die Scheiben „Bock“ und „Fuchs“ auf 100 Meter sowie der „laufende Keiler“ auf 50 Meter.

Der Neustädter Schießstand der Jägerschaft Pößneck bietet ausreichende Möglichkeiten, um mit der Büchse auf 50 oder 100 Meter zu trainieren und mit der Flinte Trap- oder Skeet-Tauben zu schießen. Dies ist notwendig, damit die Jägerinnen und Jäger einen korrekten Schuss auf das Wild abgeben können, wie es in einer Mitteilung heißt. So findet auch die Ausbildung für die Jungjäger aus dem Orlatal auf diesem Stand statt. In diesem Jahr haben alle vierzehn Jungjäger ihre Schießprüfung im ersten Versuch bestanden.

Aufgrund der guten Möglichkeiten vor Ort gibt es in den Reihen der Jägerschaft Pößneck sehr erfolgreiche Schützinnen und -schützen. Einzelne Schützen fahren auch dieses Jahr wieder zur Bundesmeisterschaft im Jagdlichen Schießen.

Am Ende des Vergleichsschießens ging der Sieg an die Jägerschaft Pößneck. Zweiter wurde Schleiz, Dritter Bad Lobenstein. Die Einzelwertung und „Laufender Keiler“ gewann Lukas Böckel (Schleiz). Die Disziplin „Bock“ gewann Thomas Jülke und die Disziplin „Fuchs“ Bert Hempel, beide Pößneck.

In der Disziplin Wurftaube gewann Isfried Fickweiler (Pößneck). Er wird am kommenden Wochenende als Junior bei der Bundesmeisterschaft starten.