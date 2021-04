Die Jagdhütte in Lausnitz im März.

Jagdhütte in Lausnitz wohl doch nicht so strittig

Lausnitz bei Neustadt. Nachgehakt: Was das Landratsamt in Schleiz in dem Fall sagt.

Mit dem Tod eines ehemaligen Jagdpächters vor einigen Monaten stellen sich für die Gemeinde Lausnitz Fragen rund um eine Jagdhütte an den Teichen im Norden der Kommune. Der Jäger errichtete auf dem gemeindlichen Land vor vielen Jahren einen Unterschlupf, weil er als Nicht-Lausnitzer eine Bleibe brauchte. Die zentrale Frage für die Kommune und anderer Beteiligter ist: Muss die Hütte weg oder darf sie stehen bleiben?

Unsere Zeitung fragte wiederholt im für solcherlei genehmigungspflichtiger Bauten zuständigen Landratsamt Schleiz nach. Jüngst kam dann eine Antwort, die entgegen der gemeindlichen Annahme, dass die Behausung lediglich geduldet wäre, ausfiel. „Für besagte Jagdhütte auf einem gemeindlichen Grundstück in Lausnitz gab es seit über 25 Jahren eine Baugenehmigung“, informiert der Fachdienst Bauordnung. Von einer wohl behördlicherseits angeordneten Abrissverfügung, die es in der Vergangenheit mal gegeben hätte – verbunden mit dem Erlöschen eines Vertrages mit dem damaligen, aber kürzlich verstorbenen Pächter – ist jetzt keine Rede mehr. Das Landratsamt fährt in seiner schriftlichen Antwort fort: „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird im Rahmen eines ordnungsbehördlichen Verfahrens gegen den jetzigen Besitzer geprüft, inwieweit die bauliche Anlage als Jagdhütte weiterhin benutzt werden kann.“

Das Landratsamt teilte außerdem mit, dass die Gemeinde Lausnitz und die Verwaltungsgemeinschaft Oppurg in das noch laufende Verfahren eingebunden sind.