Jahresrückblick 2019 Gehört werden im Orchester des Landes

Das meistbeworbene Pößnecker Kulturprojekt jüngerer Zeit war das Tessenowjahr 2019. Versucht man da einen ehrlichen Rückblick, kommt man nicht umhin festzustellen, dass es den meisten Einheimischen herzlich egal war, was rund um die Erinnerung an das Leben und Pößnecker Werk des Reformarchitekten Heinrich Tessenow (1876-1950) angeboten wurde. Einzelne sprechen sogar von rausgeschmissenem Geld.

Solche Leute dürften sich bestätigt fühlen, wenn sie nun lesen, dass in der knapp sechsmonatigen Tessenow-Doppelausstellung mit Sonderschau im Stadtmuseum und Schauwohnung in der Neustädter Straße 101 exakt 879 zahlende Besucher gezählt wurden. Dem steht allein aufseiten der Stadt ein Aufwand von knapp 30.000 Euro, davon 22.000 Euro Fördermittel.

So spezielle Themen und komplexe Projekte wie das Tessenow- jahr dürfen nicht auf einige wenige Zahlen reduziert werden, findet die Pößnecker Kulturamtsleiterin Julia Dünkel. Zum einen weil es keine Vergleichswerte gebe. Zum anderen weil die Langzeitwirkung unterschätzt werde. Zum dritten weil es höhere Ziele gebe als nur den Publikumserfolg. „Für uns stellt sich doch die Frage, wie wir uns als kleine Stadt abseits der A4 Gehör verschaffen können im Orchester des Landes“, sagt Dünkel. „Und die Antwort lautet, dass wir eine Wahrnehmung nur über unsere Alleinstellungsmerkmale wie Zechsteinriffe und Tessenow erreichen.“

„Menschen, die nie was mit Pößneck zu tun hatten, sprechen jetzt über uns“, so Dünkel. Bildungsreisende aus München, Studenten aus Hannover, Franzosen, Österreicher, Polen hätten wegen Tessenow den Weg in die Stadt gefunden.

Wie geht es denn weiter mit der aufwändig restaurierten Schauwohnung? Es werde an einer „touristischen Nachnutzung“ gearbeitet, so Dünkel. In diesem Sinne sollen Fördermittel beantragt werden. Denn bevor auch nur ein Euro eingenommen werden könne, müssten vielleicht 20.000 Euro in die stilechte Ausstattung der zu 75 Prozent unmöblierten Wohnung investiert werden. Wenn’s gut werden soll, könne da so schnell gar nichts passieren.

Andererseits könnten die touristischen Pläne jederzeit platzen. Denn für die Wohnungsgesellschaft GWG, die unter Vermietungsdruck steht, ist die Schauwohnung nur eine Wohneinheit wie ihre übrigen 2000 auch. Freilich, Tessenow war ja auch kein Architekt für planmäßigen Leerstand.