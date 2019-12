Neustadt/Linda/Dreba/Knau. Am 1. Januar werden die Gemeinden Linda, Knau und Bucha sich Neustadt an der Orla anschließen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jahresrückblick 2019: Neustädter über Nacht

Sich an einen bestimmten Menschen für das gesamte Leben zu binden, sollte eine wohlüberlegte Entscheidung sein. Was auf zwischenmenschlicher Ebene zutrifft, verhält sich auf der Verwaltungsebene nicht anders.

Seine Eigenständigkeit hinter sich zu lassen und mit einer größeren Stadt oder Gemeinde zu fusionieren, will gut durchdacht sein und genauestens abgewogen werden. Nicht umsonst heißt es: „Drum prüfe, wer sich ewig bindet.“ Für kleine Gemeinden wird es jedoch zunehmend schwerer, den bürokratischen Aufwand zu stemmen, den die Eigenständigkeit mit sich bringt und noch dazu meist im Ehrenamt geleistet wird. Und so wird nach einem Verbündeten gesucht, mit dem man gemeinsam das Leben bestreiten will.

Für einen gemeinsamen Weg entschieden

Auch die Gemeinden Linda, Knau und Dreba begaben sich auf Suche und wählten schließlich Neustadt an der Orla als Bräutigam aus. Während bei Linda der Funke schon in der Jugend übergesprungen war – Neustadt ist bereits seit 1994 erfüllende Gemeinde für Linda – war die Liaison zwischen Knau und Dreba mit der Orlastadt noch frischer. Aus zwanglosen Verabredungen wurde eine intensive Beziehung, Neustadt hatte der Verwaltungsgemeinschaft Seenplatte, der sowohl Knau als auch Dreba noch angehören, den Rang abgelaufen. Linda, Knau und Dreba wollten also künftig mit Neustadt durchs Leben gehen. Um die Ernsthaftigkeit zu unterstreichen, steckte die Orlastadt allen Dreien den Verlobungsring an, bekannte sich mit Beschlüssen im Stadtrat zu ihnen. Und auch die andere Seite strebte den Gang zum Altar an und untermauerte dies mit entsprechenden Rats-Entscheidungen. Die Eingliederungsverträge wurden im Dezember 2018 unterschrieben.

Und so wurde das Aufgebot für den 1. Januar 2020 bestellt, die Hochzeitsvorbereitungen liefen auf Hochtouren. Alles schien perfekt, bis Linda plötzlich kalte Füße bekam und zur „Braut, die sich nicht traut“ wurde. Denn in dem kleinen Ort hatte sich eine Bürgerinitiative Pro Gemeinde Linda gegründet, die noch nicht bereit war, in den Hafen der Ehe zu schippern. Mit einem Bürgerbegehren, das im nächsten Schritt in einen Bürgerentscheid münden sollte, wollte man die Einwohner mit dem Gang zu Wahlurne darüber entscheiden lassen, ob die Fusion mit der Orlastadt kommt oder nicht. Vorgemacht hatte das bereits Trockenborn-Wolfersdorf. Die Gemeinde aus dem Saale-Holzland-Kreis hatte sich ebenfalls gen Neustadt orientiert, wodurch gar ein Wechsel in einen anderen Landkreis bevorgestanden hätte. Doch über einen Flirt kam man schließlich nicht hinaus. Mit klarer Mehrheit votierten die Bewohner von Trockenborn-Wolfersdorf bei einem Bürgerentscheid dagegen.

Zeit der Ungewissheit durch Bürgerbegehren

Mit dem Bürgerbegehren in Linda begannen hingegen nicht nur für Neustadt die Tage der Ungewissheit, sondern auch für Knau und Dreba. Denn ohne Linda fehlte für beide Gemeinden die für einen Zusammenschluss nötige gemeinsame Grenze. Zu einem Bürgerentscheid in Linda kam es jedoch nicht mehr, da der Thüringer Landtag im September quasi als Standesbeamter mit der Annahme des dritten Thüringer Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden die Ehe besiegelte. Gegen ein Landesgesetz können auch per Bürgerentscheid keine Einwände vorgebracht werden. Und so steht der Vermählung in wenigen Tagen nichts mehr im Wege. Die Ausdehnung von Neustadt reicht damit künftig von Stanau im Norden bis zum Knauer Ortsteil Bucha im Süden. Ob die Ehe schließlich glücklich wird, muss die Zeit zeigen.