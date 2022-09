Jeder Hinweis zählt

Theresa Wahl, Lokalreporterin in Pößneck

Theresa Wahl über vielleicht entscheidende Beobachtungen.

Wird man bestohlen oder der Besitz beschädigt, ist bei jedem der Ärger groß. Passiert das innerhalb kürzester Zeit gleich mehrfach, dann kocht man vor Wut. So erging es auch Landwirt Tommy Brandner, der am Wochenende erneut feststellen musste, dass sich wieder einmal an seinem Hab und Gut zu schaffen gemacht wurde.

Deshalb nutzt er nun die breite Öffentlichkeit, um so hoffentlich einen entscheidenden Hinweis auf die Übeltäter zu bekommen. Er will schlicht nicht wie bei den vorangegangenen Vorfällen wieder auf dem Schaden sitzenbleiben, der ihm entstanden ist. Denn bisher liefen die Anzeigen gegen Unbekannt ins Leere, da keine entscheidenden Beobachtungen gemacht wurden, durch welche die Polizei die Schuldigen hätte ausfindig machen können.

Vielleicht gab es aber auch genau diese Beobachtungen, sie wurden am Ende aber einfach nicht gemeldet. Dabei ist es manchmal der noch so kleine Hinweis, der entscheidend sein kann und letztlich dazu führt, dass diejenigen dafür geradestehen müssen, die sich unrecht verhalten haben – und nicht die, die sich etwas geschaffen haben.

Landwirt erneut Opfer von Dieben