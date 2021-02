Jeder sieht es anders

Ich kenne Einheimische, die sich mehr Komfort für Hunde in Pößneck wünschen. Zugleich kenne ich Auswärtige, die in ihren Städten gern einen Hundegarten wie jenen in Jüdewein hätten und über die Häufigkeit der Kottütenspender staunen.

Die Bewertung dieser speziellen Infrastruktur ist so unterschiedlich wie die Betroffenheit und die Erfahrungen. Sicher geht alles besser. Aber als Nichthundehalter finde ich, dass die Stadt Pößneck für ihre Hundesteuerzahler durchaus etwas tut. Ob deren Beiträge die Kosten decken, die durch die Beseitigung des Hundekots auf Gehwegen, die Tütenspender oder den Hundegarten entstehen, müsste noch errechnet werden.

Klar ist jedoch, dass die kommunale Hundesteuer niedrig ist. Für ein Tier bezahlt man hier 35 Euro. Bundesweit sind indes 80 bis 120 Euro üblich. Der Thüringen-Durchschnitt soll bei 108 Euro liegen. Sollte die Stadt also früher oder später ihre Hundesteuern erhöhen, dann wird sie nicht lange argumentieren müssen.

Frauchen und Herrchen werden sich trotzdem ärgern. Hundehalter haben sich im Vergleich etwa zu den steuerbefreiten Katzen- und Pferdefreunden schon immer benachteiligt gefühlt.