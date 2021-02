Neustadt/Wurzbach. Zwei Videos von Mitarbeitern in Neustadt und Wurzbach werden gelöscht.

„Jerusalema-Challenge“: Awo im Saale-Orla-Kreis will Lizenzgebühren vermeiden

Seit Dezember geht ein Lied um die Welt und viele Hilfskräfte wie Polizisten, Feuerwehrleute und Pflegepersonal tanzten in Formation. In der Corona-Zeit nahmen viele die Herausforderung an und veröffentlichten als Mutmacher im Internet ihren Tanz zum Lied „Jerusalema“. Millionenfach wurden diese Videos geklickt.