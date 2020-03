Auch die Schlossspatzen leisteten ihren Beitrag im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten in Oppurg.

Jubiläum in Oppurg mit Narrenparty und Galaabend gefeiert

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jubiläum in Oppurg mit Narrenparty und Galaabend gefeiert

Es wurde viel gefeiert in Oppurg in den vergangenen Monaten. Am Samstag endete die Jubiläumssaison zu 30 Jahren Oppurger Schlossnarren (KCS) mit dem Galaabend.

Viele Vorbereitungen waren nötig, um die ausnahmsweise bereits im Januar startende Saison mit den Jubiläumsveranstaltungen bestmöglich zu starten. Den Auftakt der „normalen“ Saison bildete dann die Neuauflage der im letzten Jahr ins Leben gerufenen Narrenparty Deluxe, die bewusst für ein junges Publikum kreiert wurde und Tanzauftritte mit Beats von angesagten DJs kombiniert. Getreu dem Motto „Wir tanzen und feiern wie es uns gefällt, zur 30. begrüßen wir Gäste aus der ganzen Welt“ leisteten die versammelten Upplicher Tanzgruppen sowie weitere Gäste Glanzvolles. Nach dem knapp einstündigen Programm heizten Clepto Jacob W., KlangAkzent und Sheep Shepherd bis in die Morgenstunden kräftig ein. Wer noch ein besonderes Erinnerungsfoto haben wollte, hatte hierfür an der Fotowand Gelegenheit.

200 Gäste beim Kinderfasching

Den Abschluss des ersten Wochenendes bildete am Sonntag der Kinderfasching. Den etwa 200 Anwesenden wurde in einer zweistündigen Show ein spannender Mix aus Tanz, Spiel und Spaß geboten, der in der traditionellen Pfannkuchenpolonaise mündete. Die Orlaküken als russische Tänzer, die Schloßspatzen als Eskimos und Eisbären und die Schlossgarde mit ihrem Saisonmarsch zeigten dabei starke Darbietungen.

Das Damenballett mit einer orientalischen Show. Foto: Martin Oelsner

In der Hochphase des Karnevals lädt der KCS am Karnevalssamstag nun bereits seit einigen Jahren zum Seniorenfasching ins Dorfgemeinschaftshaus ein. Ein volles, mit allen Tanz- und Humorbeiträgen über zweistündiges Programm begeisterte die gut gelaunten Senioren im vollen Umfang. Besonders dürften sich die Gäste nochmal bei extra für den Seniorenfasching inszenierten Auftritten der Blödelbarden und Birgit Junge amüsiert haben. Zwei weitere Premieren sorgten für heitere Stimmung: Das Oppurger Damenballett zeigte einen Showtanz aus der Welt des Orients. Und Christian und Martin nahmen als Donald Trump und Greta Thunberg wieder das Dorfleben mächtig auf die Schippe, auch unter ökologischen Gesichtspunkten.

Drei Stunden Programm zum Galaabend

Der Rosenmontag im Upplicher Land startet ganz traditionell mit dem großen Sponsorenumzug in Oppurg und Nimritz. Dabei werden die Kindergärten und einige Sponsoren besucht, viel gelacht, gesungen und geschunkelt. Am Abend lud der KCS anschließend zum Rosenmontagsball in den Grünen Baum. Die stimmungsvolle Veranstaltung bot das volle Programm aus Tanz und Humor, abgerundet mit Gastauftritten der Molbitzer Orlanixen und Move Explosion aus Ranis. DJ Blume sorgte für den passenden Partysound.

Die Funkengarde der Oppurger Schlossnarren. Foto: Martin Oelsner

Einen würdevollen Abschluss der 30. Saison stellte schließlich der Galaabend dar. Noch einmal durfte der KCS im finalen knapp dreistündigen Programm sein breites Spektrum an Ideen innerhalb der Kinder-, Jugend- und Erwachsenen-Tanzgruppen sowie in der humorvollen Darbietung unter Beweis stellen. Das Galapublikum honorierte die Tänze und Wortbeiträge mit großem Applaus. Die Molbitzer Hofsänger gaben noch einmal ihre Hits zum Besten, bevor nach der finalen Ehrungsrunde DJ TH im Saal zum Tanzen einheizte. Für das immer bestens gelaunte Prinzenpaar Peter I. und Ines II war es für diese Saison der letzte Auftritt. Die Schlossnarren bedankten sich für die charmante Umsetzung der Rolle des Prinzenpaares.

Wie es in der kommenden Saison weitergeht, verriet zum Abschluss des Programms die Prinzengarde. Und so wird die ab 11.11. beginnende 31. Saison unter dem Motto „Zur 31. Session heißt es Film ab und Vorhang auf. Die Show geht los, in Upplich feiern wir Blockbuster riesengroß“ wie immer leidenschaftlich gefeiert.