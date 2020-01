Jugendarbeit hat am meisten Spaß gemacht

Der langjährige Oppurger Pfarrer Winfried Stötzner tritt am 1. März seinen wohlverdienten Ruhestand an. Mit einem Gottesdienst wird er am Sonntag, 2. Februar, um 14 Uhr im Oppurger Gotteshaus verabschiedet. Vorübergehend wird der Langenorlaer Christoph Fuß die Stelle übernehmen.

Stötzner wirkte jahrzehntelang in verschiedenen Kirchgemeinden in Ostthüringen. Sein Pößnecker Kollege Jörg Reichmann sagt über ihn: „Pfarrer Stötzner ist ein Mensch, der keinerlei Rummel um seine Person möchte. Seine aufgeschlossene und freundliche Art sowie sein unverkennbarer spezieller Humor waren dabei die Grundpfeiler des Gelingens.“ Reichmann spielt dabei auf die Bildung des Kirchgemeindeverbands an, welcher in der Folge in eine regionale Dienstgemeinschaft mündete. Mitarbeiter und ehrenamtlich Tätige unterstützen seitdem stärker die Pfarrer, zum Beispiel bei baulichen oder organisatorischen Angelegenheiten. Das empfand Stötzner als eine deutliche Erleichterung bei der Ausübung seiner Seelsorge. Und er spielt dabei auch auf das „elende Antragstellen“, wie sich der 64-Jährige ausdrückt, an. Die rasche Bewilligung von Fördergeldern bei der Restaurierung der Oppurger Orgel sei zum Beispiel so eine Leistung, über die er sich sehr freut. „Sonst dauert das oft Jahre“, weiß er aus Erfahrung. Am 19. April steht die Orgelweihe an.

Eine Taufe im Garten

„Am meisten Spaß haben mir die gemeinsamen Projekte gemacht“, erinnert sich der Oppurger Pfarrer. Zahlreiche Initiativen für Kinder und Jugendliche gehen auf seine Kappe. In Altkirchen (Altenburger Land, heute Ortsteil von Schmölln), Ziegenrück und Oppurg hinterließ er seine Spuren. Und nennt als Beispiele das mehrfach ausgezeichnete Theaterprojekt, welches er in Ziegenrück aus der Taufe hob und als Ehrung eine Einladung zum damaligen Regierungssitz nach Bonn einbrachte, die Gründung einer Musikgruppe mit jungen Menschen und den Kreuzweg der Jugend. „Eine Taufe im Garten, war auch eine besondere Aktion.“ Das Öffnen des Oppurger Gotteshauses für weltliche Beerdigungen empfindet er als Fortschritt.

Dass der Job des Pfarrers auch nicht immer einfach ist, zeigt der Wechsel von Ziegenrück nach Oppurg vor zehn Jahren. „Ich war vom Burn-out-Syndrom betroffen“, sagt Winfried Stötzner. In seinem dreimonatigen Therapiekurs nahe Hof habe er einen Weg aus der Krise gefunden und Kraft schöpfen können, sagt er dankbar. „Unsere Gruppe trifft sich jedes Jahr, in diesem Jahr zum elften Mal“, erzählt er über den Zusammenhalt.

Die Gruppenerfahrungen ziehen sich durch sein ganzes Leben. In Frankenau (Landkreis Greiz) habe er sich in der Jungen Gemeinde gut aufgehoben gefühlt. „Später, in der Armee-Zeit, gehörte ich einer Strafversetztentruppe an, die zu vielen Arbeiten in Bitterfeld herangezogen wurde. Der dortige Pfarrer hatte ein Herz für Soldaten“, erinnert er sich. Die beiden fürsorglichen Geistlichen seiner jungen Jahre beeindruckten ihn derart, dass er ihnen schließlich nacheiferte. So absolvierte er von 1977 bis 1986 ein Theologie-Studium in Jena. In Altkirchen sammelte er schließlich im Pfarramt praktische Erfahrungen, führte die Kirchgemeinde und wechselte 1996 nach Ziegenrück.

Er möchte an seiner derzeitigen Wirkungsstätte Oppurg noch so lange wie möglich im Pfarrhaus wohnen bleiben, wünscht er sich.