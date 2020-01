Hier proben die Beteiligten in der Pößnecker Innenstadt eine Szene für ihren Kurzfilm über rechtsextreme Jugendliche in der Region und die Reaktion der Gesellschaft.

Junge Filmemacher drehen in Pößneck Kurzfilm über NHJ

Am Sonntag war die Pößnecker Innenstadt Schauplatz von Dreharbeiten zu einem Kurzfilm über die Probleme mit rechtsextremen Jugendlichen in der Region. Die Gruppe junger Filmemacher und Laienschauspieler um Regisseur Lennart Glossner stellte zum Beispiel in Nebengassen der Fußgängerzone Szenen nach, die von Anfeindungen und Angriffen handeln. „Es geht uns darum, auf die Aktivitäten rechtsextremistischer Jugendlicher hier aufmerksam zu machen und verschiedene Arten aufzuzeigen, wie man damit umgehen kann“, erläuterte Glossner das Konzept.

Der am Ende wohl etwa zehnminütige Streifen trägt den vorläufigen Arbeitstitel „NHJ Fuck Up“ und spricht damit direkt die Gruppierung an, die im vergangenen Jahr im Raum Pößneck als „Neue Hitlerjugend“ auftrat. Bis heute berichten Betroffene von weiteren Attacken und Drohungen Rechtsextremer, was nicht zuletzt dazu führte, dass sich erst kürzlich zwei Thüringer Minister zu Gesprächen mit Jugendlichen in der Stadt trafen, die einen offenen Brief in der Sache mitverfasst hatten.

Im Rahmen des Filmprojekts würden Szenen ausgearbeitet, in denen solchen Vorkommnissen mit Gleichgültigkeit und Nichtstun begegnet wird, erklärte Lennart Glossner. Aber auch Versuche einer Verständigung wolle man darstellen, Diskussionen und Gespräche mit den Rechtsextremen abbilden. Eine mögliche gewalttätige Reaktion auf derartige Anfeindungen werde man in dem Film ebenfalls abbilden, der laut Plan Mitte Februar auf der Videoplattform Youtube veröffentlicht werden soll.

Dabei würde eine Szene zum Beispiel bewusst mit dem Smartphone gefilmt, um eine gewisse Authentizität zu vermitteln. „Es soll wirken, als hätten die Täter ihre Aktion selbst aufgezeichnet“, so Glossner. Insgesamt neun junge Leute waren dafür am Sonntag in Pößneck unterwegs. Er verdeutlicht, dass es sich hierbei um ein anderes Projekt handelt, als es der 18-jährige Marcel Sänger aus Zella derzeit verfolgt. Dieser arbeitet zwar auch an einem Film (wir berichteten), es seien aber zwei gänzlich unterschiedliche Geschichten, auch wenn es bei den Beteiligten Überschneidungen gibt.